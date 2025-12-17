El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó una nueva regla obligatoria que pronto comenzará a implementarse rigurosamente para todos los extranjeros que deseen ingresar o salir de Estados Unidos.

En vigencia oficial desde el próximo 26 de diciembre, ahora todos los no ciudadanos deberán proporcionar sus datos biométricos al visitar el país como parte de una medida reforzada de seguridad nacional.

Cambian todos los viajes a Estados Unidos desde el 26 de diciembre: en qué consiste la nueva norma

Las autoridades detallaron en un comunicado oficial que se ampliará la biometría facial y la tecnología avanzada para la verificación de identidad con el fin de fortalecer los protocolos de entrada y salida al país por todos los medios existentes.

En ese marco, desde el próximo 26 de diciembre la regulación dejará sin validez las excepciones antes vigentes a este requisito, por ejemplo, para diplomáticos o ciudadanos canadienses.

Ahora todos los no ciudadanos deberán proporcionar sus datos biométricos al entrar o salir de Estados Unidos. Fuente: archivo.

“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, indican las autoridades.

Todas las fotos tomadas se conservan en el Sistema de Gestión Biométrica de Identidad del DHS hasta por 75 años.

¿Esta medida afecta de alguna manera a los ciudadanos estadounidenses?

No, ningún ciudadano estadounidense está sujeto a esta norma, aunque se les ofrece la opción de participar del programa de manera voluntaria.

En caso de no querer brindar estos datos, los ciudadanos podrán notificarlo al oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) o al representante de la aerolínea. Cuando esto suceda, tan sólo se les exigirá la presentación protocolar del pasaporte.