El cierre financiero de 2025 entra en zona de definiciones: tras la licitación del Bonar 2029 por u$s 1000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, debe definir el repo con bancos, una operación destinada a asegurar los pagos de la deuda de enero de 2026 con privados.

Las miradas se centran en la cancelación de los vencimientos del 9 de enero por u$s 4500 millones y en cuál de las alternativas disponibles para Argentina utilizará finalmente el titular del Palacio de Hacienda.

El poder pagar vencimientos de deuda con nueva deuda sin incrementar el stock tiene un valor clave: el Bancp Central (BCRA) deja de sacrificar reservas. De hecho, Caputo se refirió hace casi dos semanas, en el Encuentro de Líderes organizado por El Cronista, a que el BCRA comenzará a acumular reservas fuertemente con el retorno del país al mercado de crédito internacional.

