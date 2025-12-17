Estados Unidos implementará una medida más estricta contra vehículos que crucen la frontera en condiciones irregulares. A partir del primer día de 2026, los conductores que intenten ingresar con automóviles que porten placas de circulación vencidas enfrentarán consecuencias legales inmediatas, incluyendo detenciones y sanciones económicas.

Esta decisión, confirmada por agencias federales de seguridad, representa un endurecimiento significativo en los controles vehiculares transfronterizos y afectará especialmente a los cruces hacia Texas, una de las rutas más transitadas por mexicanos.

Estados Unidos detendrá y multará a conductores con placas vencidas desde 2026. Fuente: Shutterstock.

¿Qué autoridades aplicarán las sanciones y por qué ahora?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) serán las instituciones encargadas de ejecutar esta normativa. Según declaraciones de Humberto Valdez Richaud, funcionario de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas, el anuncio busca fortalecer el cumplimiento de regulaciones vehiculares en puntos de entrada internacional.

El motivo principal radica en la cantidad considerable de automóviles que circulan con documentación expirada o sin ella. La medida pretende reducir riesgos asociados con la circulación de unidades que no cumplen requisitos administrativos básicos, reforzando así la legalidad en el tránsito entre ambas naciones.

Costos de regularización: ¿cuánto deberás pagar para evitar problemas?

Por su parte, autoridades de Tamaulipas informaron sobre las tarifas actuales para poner en orden los adeudos vehiculares, aprovechando descuentos disponibles durante el cierre del año. Los montos varían según el tipo y antigüedad del vehículo:

Automóviles modelo 2016: requieren un pago único de 5,400 pesos para saldar adeudos acumulados

Motocicletas y remolques: 870 pesos

Vehículos modelo 2010: 2,900 pesos

Placas vencidas: la nueva causa de detención inmediata en la frontera de EE.UU. Fuente: Shutterstock.

Recomendaciones urgentes para cruzar sin contratiempos

Las oficinas fiscales estatales hacen un llamado enfático a los propietarios de vehículos para que actualicen su documentación antes de viajar a Estados Unidos. Esta advertencia cobra particular relevancia durante diciembre, cuando miles de familias cruzan la frontera para reuniones navideñas.

Regularizar placas, engomados y derechos vehiculares no solo evita multas y detenciones, sino que protege el patrimonio de los conductores. Un contratiempo en la frontera puede generar retrasos importantes, gastos inesperados y complicaciones legales que afecten planes familiares.