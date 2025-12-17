Este miércoles, a partir de las 14 horas, la Cámara de Diputados debatirá, en lo que promete ser una sesión maratónica, el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo.

Además, se tratarán la Ley de Inocencia Fiscal -el proyecto que habilita el libre uso de los dólares del “colchón”- y la Ley de Compromiso Fiscal -que prohibe proyectos que generen déficit fiscal-.

Ayer, el oficialismo logró meter por la ventana dos temas delicados para la opinión pública: la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades Públicas, las cuales apunta a aprobar en la misma sesión.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 con 28 firmas -dos más de las requeridas-, de las cuales 20 son de La Libertad Avanza.