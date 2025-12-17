Este miércoles, a partir de las 14 horas, la Cámara de Diputados debatirá, en lo que promete ser una sesión maratónica, el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo.
Además, se tratarán la Ley de Inocencia Fiscal -el proyecto que habilita el libre uso de los dólares del “colchón”- y la Ley de Compromiso Fiscal -que prohibe proyectos que generen déficit fiscal-.
Ayer, el oficialismo logró meter por la ventana dos temas delicados para la opinión pública: la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades Públicas, las cuales apunta a aprobar en la misma sesión.
El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 con 28 firmas -dos más de las requeridas-, de las cuales 20 son de La Libertad Avanza.
Con dictamen de mayoría, el oficialismo trata el Presupuesto 2026
La LLA logró dictamen de mayoría al proyecto de ley de Presupuesto, con 28 firmas, que incluyó a legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.
En paralelo, se emitieron dos dictámenes de minoría, uno de ellos con 18 firmas del bloque Unión por la Patria; y otro con 3, del interbloque Provincias Unidas.
Con modificaciones respecto del original enviado en septiembre, la iniciativa incluye la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.
El proyecto de ley de Compromiso Fiscal, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda, se alcanzó un dictamen con 28 firmas con cuatro de ellas en disidencia. En este caso, Unión por la Patria también presentó su propio dictamen.