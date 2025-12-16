La tasa de desempleo de Estados Unidos subió a 4,6% en noviembre, el nivel más alto en más de cuatro años, en una nueva señal de debilidad del mercado laboral.

La mayor economía del mundo creó 64.000 empleos en noviembre, pero perdió 105.000 en octubre, lo que refuerza el argumento para que la Reserva Federal recorte nuevamente las tasas de interés en el nuevo año.

Si bien la cifra de nuevos puestos en noviembre superó las expectativas de 50.000 entre los economistas consultados por Bloomberg , la pérdida de empleos en octubre fue mucho mayor, arrastrada por una fuerte caída de 162.000 en el empleo del gobierno federal.

La tasa de desempleo fue la más alta desde septiembre de 2021 y subió desde el 4,4% registrado en septiembre de 2025. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) no publicó un dato para octubre debido al reciente cierre del gobierno. “ En definitiva, cuando se elimina todo el ruido, la tasa de desempleo es quizás el número más importante del informe ”, dijo Robert Tipp, jefe de bonos globales de PGIM Fixed Income.

“Que ese indicador avance al alza significa que el foco de la Fed seguirá puesto en el mercado laboral más que en la inflación.”

El reporte llega luego de que la Fed recortara las tasas de interés la semana pasada por tercera vez en el año. Foto: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

El informe ofrece una mirada clave sobre la salud económica de Estados Unidos tras el cierre gubernamental récord, que frenó la publicación de muchos datos oficiales.

Se suma a un panorama mixto para la economía, con un mercado laboral que se debilita, una inflación que se mantiene elevada, pero un crecimiento del PBI que se espera sólido en el tercer trimestre . Los datos de inflación de noviembre, retrasados, se publicarán el jueves, después de que el BLS cancelara su informe de octubre.

El reporte llega luego de que la Fed recortara las tasas de interés la semana pasada por tercera vez en el año , llevando los costos de financiamiento a su nivel más bajo en tres años, tras una reunión en la que los funcionarios debatieron si priorizar los riesgos inflacionarios o los vinculados al empleo.

Las cifras de empleo probablemente sean revisadas . El presidente de la Fed, Jay Powell, afirmó la semana pasada que los números podrían estar sobreestimados hasta en 60.000 puestos mensuales.

Con una contratación promedio de apenas 22.000 empleos en los últimos tres meses, los comentarios de Powell implican que “la Fed está reconociendo de hecho que la economía está perdiendo empleos, lo que empujará a los sectores más moderados a seguir argumentando a favor de recortes de tasas”, señaló James Knightley, de ING.

El informe también podría alimentar nuevos pedidos de tasas más bajas por parte del presidente Donald Trump, quien ha intensificado la presión sobre la Fed para acelerar y ampliar las bajas del costo del crédito.

“ El punto central es que el presidente cree que las tasas deberían ser más bajas y creo que hay muchas personas que comparten esa visión ”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional y uno de los principales candidatos a reemplazar a Powell al frente de la Fed, en declaraciones a CNBC tras el informe.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de corto plazo, sensibles a las expectativas de política monetaria, retrocedieron tras la publicación. El rendimiento del bono a dos años cayó 0,02 puntos porcentuales, hasta 3,49%.

El mercado descuenta actualmente dos recortes de tasas de un cuarto de punto para fines de 2026.

El mayor desempleo se explicó en parte por un aumento en el desempleo adolescente, que subió del 13% en septiembre al 16% en noviembre. Los analistas advirtieron que las variaciones en este grupo etario no son inusuales.

El empleo federal, que perdió otros 6.000 puestos en noviembre, acumula una caída de 271.000 desde enero, tras una serie de despidos impulsados por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental , asociado a Elon Musk.

Compensando parte del panorama negativo, el empleo privado creció en conjunto en 121.000 puestos en los últimos dos meses, por encima de lo esperado, lo que sugiere que las empresas siguen contratando de manera sostenida.

Stephen Brown, de Capital Economics, sostuvo que el “impulso positivo” en la contratación del sector privado “sugiere que la Fed no estará excesivamente preocupada por la sorpresa alcista en la tasa de desempleo… siempre que el desempleo se estabilice en los próximos meses”.