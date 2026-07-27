La tecnología NFC en los teléfonos celulares se consolidó como una herramienta cada vez más presente en la vida cotidiana. Gracias a este sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance, los usuarios pueden realizar múltiples acciones de forma ágil y segura, desde efectuar pagos sin contacto hasta compartir información entre dispositivos en cuestión de segundos.

A medida que avanzan la digitalización de los servicios y las compras online, también crece el interés por dispositivos que incorporen esta funcionalidad. En ese contexto, contar con NFC pasó de ser un atributo diferencial a convertirse en una característica cada vez más valorada por quienes buscan practicidad y una experiencia digital más integrada.

Foto: TCL.

La creciente importancia del NFC en tu día a día

La adopción de la tecnología NFC marcó un cambio significativo en cómo interactuamos con nuestro entorno. Cada vez más usuarios valoran la posibilidad de realizar pagos con solo acercar su dispositivo a un terminal, en lugar de usar tarjetas físicas, así como compartir información instantáneamente.

Un ejemplo de cómo esta tendencia se manifiesta en el mercado argentino es el TCL K70, un celular que combina versatilidad y funcionalidad para quienes buscan un dispositivo moderno y accesible. Con un diseño liviano, este modelo cuenta con un procesador MediaTek Helio G100 y una pantalla HD+ de 120 Hz que asegura una experiencia visual fluida y placentera.

El celular que combina autonomía, cuidado visual y accesorios incluidos en la caja

Su cámara principal de 50 MP es ideal para capturar momentos importantes y su batería de 5200 mAh garantiza un rendimiento duradero a lo largo del día.

Por otro lado, su tecnología NXTPAPER protege la vista, haciendo que largas horas de uso sean menos perjudiciales. Además, a diferencia de celulares que ofrecen otras marcas, este dispositivo vine con cargador, auriculares y funda .

En un contexto donde la funcionalidad y el estilo son cada vez más importantes, el TCL K70 se presenta como una solución adaptada a las necesidades de los usuarios modernos. El precio promocional de $319.999, también lo posiciona como una alternativa competitiva en el mercado local.