Notar una repentina baja en la velocidad del WiFi suele ser una señal de alarma. Aunque muchos usuarios atribuyen los problemas de conectividad a fallas del proveedor, la realidad es que las redes domésticas mal protegidas suelen convertirse en el blanco perfecto para vecinos o intrusos cibernéticos.

Detectar si alguien está colgado de tu señal no solo es fundamental para recuperar los megas perdidos, sino también para proteger tus datos personales, contraseñas e intimidad digital . Afortunadamente, auditar el estado de tu red es un proceso rápido que podés resolver en pocos minutos.

La forma más directa, confiable y precisa de saber cuántos equipos están consumiendo tu ancho de banda es revisar el panel interno de tu módem. Los pasos son universales:

Ingresá la IP en el navegador: Desde una computadora o celular conectado a la red, escribí en la barra de direcciones las IPs de acceso más comunes: 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1. Buscá la lista de clientes: Una vez dentro del menú, localizá pestañas con nombres como “Dispositivos conectados”, “Lista de clientes DHCP” o “Mapa de red”. Allí verás en tiempo real teléfonos, Smart TVs, consolas y computadoras asociadas, identificadas por su dirección IP o dirección MAC.

Tip: Si contás con routers avanzados o sistemas WiFi Mesh de marcas como TP-Link Deco o Google WiFi, no necesitás el navegador; podés verificar la lista de intrusos directamente desde la aplicación oficial del fabricante en tu celular.

Aplicaciones y herramientas gratuitas de escaneo rápido

Si navegar los menús del router te resulta complejo, existen herramientas gratuitas de ciberseguridad que automatizan el mapeo de red con un solo clic:

Fing (Android / iOS / PC): Es la aplicación móvil más popular del mercado. Escanea el WiFi en segundos y te muestra el fabricante, el modelo (por ejemplo, Samsung Galaxy o Apple iPad ) y el tipo de dispositivo que está conectado.

Wireless Network Watcher (Windows): Un software de escritorio sumamente ligero. Se ejecuta de inmediato, analiza el tráfico local e incluye alertas sonoras cada vez que un dispositivo nuevo e inesperado intenta colgarse a la red.

Who’s on My WiFi: Una herramienta visual excelente para marcar y etiquetar tus propios equipos de confianza y recibir notificaciones ante accesos no identificados.

Las redes Wifis corren peligro: así podes protegerte.

Qué hacer si detectás un dispositivo intruso

Si al revisar los nombres o las direcciones MAC ves un equipo desconocido (y ya descartaste electrodomésticos inteligentes o asistentes de voz de tu hogar), debés actuar de inmediato para blindar la red: