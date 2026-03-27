En un contexto de creciente escrutinio sobre las condiciones laborales en la última milla, Amazon ha lanzado en Estados Unidos el concurso “Mi por qué”. La iniciativa busca recopilar testimonios positivos de repartidores, ofreciendo premios de hasta 1,000 dólares a quienes expliquen por qué disfrutan entregar paquetes para la compañía y cómo esta actividad apoya sus metas personales. De acuerdo con datos de Bloomberg News, la convocatoria fue enviada a conductores de empresas asociadas al programa Delivery Service Partners (DSP). Bajo este modelo, pequeñas firmas independientes gestionan flotas y personal para Amazon, permitiendo a la tecnológica expandir su capacidad logística a gran escala sin contratar directamente a los repartidores. La iniciativa llega en un momento crítico para la empresa, ya que el esquema de subcontratación ha sido cuestionado por especialistas y organizaciones laborales. El debate se centra en que los conductores no son considerados empleados directos, lo que, según críticos, diluye las responsabilidades corporativas frente a las exigencias operativas y cargas de trabajo. Amazon ha defendido reiteradamente que los repartidores pertenecen legalmente a las empresas proveedoras y no a su plantilla. Sin embargo, este estatus legal sigue siendo motivo de discusión en tribunales y foros públicos, mientras la empresa refuerza su narrativa de flexibilidad laboral e impacto positivo en las comunidades donde opera. Para diversos analistas, el concurso es un intento estratégico de mejorar la imagen de la última milla, el eslabón más visible y sensible de la logística. Según el vocero de la firma, Steve Kelly, la campaña es una “celebración nacional” para destacar las motivaciones de los conductores en un sector cada vez más automatizado. La reputación laboral de las grandes tecnológicas enfrenta hoy un mayor escrutinio por parte de sindicatos y reguladores. En este escenario, las historias personales de éxito se convierten en un recurso clave para generar cercanía y contrarrestar las críticas sobre el modelo de empleo en la economía digital. Finalmente, el informe de The RepTrak Company destaca que la confianza corporativa es el motor principal para que el público decida comprar o trabajar en una empresa. Así, Amazon busca blindar su percepción pública mientras continúa invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial e infraestructura logística global.