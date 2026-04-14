Meta, la compañía dueña de WhatsApp, Instagram y Facebook, está preparando un clon de inteligencia artificial de su CEO, Mark Zuckerberg. Se trata de un avatar digital superrealista que podría acabar “reemplazando” al fundador en gran parte de sus funciones internas, incluyendo reuniones con empleados y la entrega de feedback en tiempo real. El proyecto, todavía en fase inicial, forma parte de la apuesta masiva de la compañía por la IA y entraña implicaciones laborales, éticas y de poder que van mucho más allá de una simple novedad tecnológica. Según detalló el Financial Times, Meta está el clon de Zuckerberg basado en su voz, gestos, lenguaje corporal, tono habitual y su propia estrategia como CEO. El sistema no es un simple chatbot: se trata de un avatar 3D fotorrealista capaz de interactuar con los más de 78.000 empleados de la compañía, replicando su estilo de comunicación y razonamiento en sesiones internas. El objetivo declarado es permitir que el “CEO clonado” participe en reuniones en las que el Zuckerberg real no pueda estar, liberándolo de bloques de horas improductivas y acelerando la toma de decisiones. Internamente, el proyecto se enmarca dentro del laboratorio de superinteligencia artificial de Meta AI, que ya domina otros modelos de propósito general usados en Facebook, Instagram y WhatsApp. El hecho de que el propio Zuckerberg participe activamente en la construcción del clon —dedicando horas semanales a entrenar modelos y revisar interacciones— añade una capa de control directo sobre la IA. Para la empresa, el avatar representa una forma de escalar su presencia y su estilo de gestión sin sacrificar productividad; para los empleados, se convierte en una instancia de autoridad que responde como si fuera el CEO, aunque detrás solo haya algoritmos y datos. Esta dinámica genera preocupación sobre la concentración de poder: si una IA “aprendió” la visión del “dueño de WhatsApp”, también puede reproducir sus sesgos, decisiones y límites, reduciendo el espacio para la crítica interna. Además, la normalización de un clon ejecutivo alimenta un guion más amplio: la idea de que cualquier líder puede ser “digitalizado”, al menos en su rol de comunicador y decisor. El debate más acalorado se centra en qué se considera “reemplazo” y qué se entiende por “asistencia”. Si el clon de Zuckerberg llega a dictar decisiones operativas, evaluar desempeños o incluso rechazar proyectos, la línea entre herramienta y reemplazo se vuelve difusa, sobre todo para aquellos que deben rendir cuentas ante una IA que parece el CEO. A nivel laboral, el proyecto también alimenta el temor de que la automatización no solo afecte a roles operativos, sino también a puestos de liderazgo y toma de decisiones. En un contexto de intensa regulación de IA en Europa y de investigaciones antimonopolio sobre Meta AI, la creación de un clon del dueño de WhatsApp puede convertirse en un caso testigo de cómo las grandes plataformas estiran los límites de la tecnología, la privacidad y la democracia corporativa.