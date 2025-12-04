Samsung lanzó esta semana el Galaxy Z TriFold, su primer smartphone plegable con triple pantalla, inaugurando una era de innovación en móviles premium. Este dispositivo se despliega en dos bisagras para mostrar una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 10 pulgadas (QXGA+, 2160 x 1584 píxeles, 120 Hz adaptativos, 1600 nits), la más grande en un teléfono, perfecta para multitarea y cine inmersivo. Con un diseño ultradelgado de 3,9 mm abierto y 309 g de peso, en color Crafted Black, redefine la portabilidad de los foldables.

Samsung ya tiene una tradición prolongada con su línea Galaxy Z Fold, pionera en foldables desde 2019. Los últimos modelos, como el Galaxy Z Fold6 (2024) con pantalla interna de 7,6 pulgadas y S Pen, y el Z Fold7 para 2025, han consolidado su liderazgo en ventas globales de abatibles. El TriFold extiende esta herencia hacia triples pantallas, elevando la productividad.

Claves del nuevo celular de triple pantalla

Equipado con Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm), 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento (sin microSD), corre Android 16 con One UI 8 optimizada. Cámara triple trasera: principal 200 MP, ultra gran angular 12 MP y teleobjetivo 10 MP (zoom 3x); frontales 10 MP en ambas coberturas. Batería 5600 mAh con carga rápida 45 W (50% en 30 min), inalámbrica 15 W, IP48 y Gorilla Glass Ceramic 2.

Anteriormente, Huawei lanzó en 2024 el Mate XT, primer smartphone triple pantalla del mundo, presentado en China como plegable innovador.

El nuevo Samsung Galaxy Z Trifold.

El Galaxy Z TriFold usa bisagras dobles inward con titanio e IP48, mientras el Mate XT Ultimate opta por una bisagra outward de acero ultra-resistente sin certificación IP. Ambos tienen batería de 5600 mAh. La pantalla de Samsung alcanza 120 Hz y 2600 nits en cobertura, contra 90 Hz y mayor resolución 3K del Mate XT de 10,2 pulgadas.

Un celular premium

En Corea del Sur, inicia en 3.590.400 KRW (unos u$s 2500), a la venta desde el 12 de diciembre en tiendas selectas. Expandirá a China, Taiwán, Singapur, EAU y EE.UU. antes de fin de año, con 5G y Wi-Fi 7.

Desplegado, el nuevo smartphone brinda un área de visualización de 10 pulgadas.

Este lanzamiento posiciona a Samsung como referente global en “trifoldables” y fortalece una nueva categoría que promete transformar la productividad y el entretenimiento en dispositivos premium.