Samsung Galaxy S25 Ultra: cómo es el nuevo celular referente de la gama alta con IA incorporada

En el cada vez más peleado mundo de los smartphones de gama alta, Samsung busca mantener su posición dominante con el Galaxy S25 Ultra, un dispositivo que no solo destaca por su poderío en hardware interno sino que además apuesta a proporcionar nuevas experiencias gracias a la integración de inteligencia artificial.

A primera vista, el equipo resulta atractivo en cuanto a diseño y construcción con su elegante combinación de Gorilla Glass Armor 2 (cristal cerámico antirreflectante) y marco de titanio. En el caso de la unidad que probamos, venía en color "Titanium Silverblue", aunque también está disponible en negro, gris y plata.

Samsung logró reducir tanto el grosor como el peso respecto a la generación anterior, con dimensiones de 162,8 x 77,6 x 8,2 mm y un peso de 218 gramos. Además, las esquinas más suavizadas mejoran el agarre sin perder ese aspecto rectangular distintivo de la serie Ultra.

El halago para los ojos continúa con su impresionante pantalla Dynamic AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas. Con una resolución Quad HD+ de 1440 x 3120 píxeles y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, alcanza un brillo máximo de 2600 nits que garantiza una visibilidad excepcional incluso bajo luz solar directa.

En tanto, el nuevo Gorilla Glass Armor 2 no solo protege mejor contra roturas y rayones, sino que posee un recubrimiento antirreflejos que mejora la experiencia visual y no notamos que atenúe los colores.

Potencia y rendimiento de élite

Más allá de su diseño refinado, el Galaxy S25 Ultra es una bestia en términos de potencia. El corazón del dispositivo es el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, fabricado en 3 nanómetros y con 8 núcleos. Este chipt alcanza velocidades de 4,47 GHz en sus dos núcleos más rápidos, mientras que el resto llega hasta los 3,53 GHz. Junto a 12 GB de RAM, permite ejecutar cualquier aplicación o juego actual con gran agilidad.

El Galaxy S25 Ultra, de frente y reverso, junto al S Pen.

Las opciones de almacenamiento interno son generosas, comenzando en 256 GB y llegando hasta 1 TB (512 GB en la unidad evaluada) con la tecnología UFS 4.0, aunque no cuenta con ranura para tarjetas microSD. El rendimiento del almacenamiento interno es sobresaliente, permitiendo operaciones ultrarrápidas en cualquier escenario de uso.

En la práctica, el resultado de todo esto es un smartphone que tiene una gran reacción, que no hace esperar al usuario para nada y que puede ejecutar cualquier juego "pesado" de los hoy disponibles para el sistema operativo Android.

Resultados de Geekbench 6: el S25 Ultra se encuentra muy por encima de generaciones anteriores en capacidad de procesamiento.

Un sistema de cámaras profesional

La fotografía es otro de los puntos en los cuales el S25 Ultra se coloca como un punto de referencia para los teléfonos de gama alta de ahora en más.

Su configuración de cuatro cámaras traseras está liderada por un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica. Lo acompañan dos teleobjetivos -uno de 50 MP con zoom óptico 5x y otro de 10 MP con zoom 3x- más un ultra gran angular de 50 MP.

Todas las tomas, más allá de la gran calidad que logran, se destacan por realizarse con un enfoque rapidísimo, lo que es ideal para no perderse ninguna situación.

Este sistema permite capturar fotos en modo RAW a máxima resolución y grabar videos en formato logarítmico, una característica que apreciarán los creadores de contenido más exigentes. La cámara frontal de 12 MP completa un conjunto versátil y potente.

La calidad de las cámaras, un gran punto a favor del flagship de Samsung.

Y volviendo a la cuestión de la creación de contenidos, el S25 Ultra resulta una tremenda maquinita para registrar video, dado que es capaz de grabar en configuraciones tan altas como 8K a 30 fps, 4K a 120 fps o 1080 a 240 fps. Y múltiples resoluciones de allí para abajo, todo en 10 bit HDR.

La IA como protagonista

La inteligencia artificial fue un eje central de la experiencia del anterior Galaxy S24 y Samsung ratifica esto en nueva línea S25. El asistente Gemini, accesible mediante el botón lateral, revoluciona la forma de interactuar con el dispositivo y permite el uso natural de texto, voz, imágenes y videos. Este asistente se integra profundamente con todas las funciones del teléfono, desde la búsqueda de información hasta la gestión de aplicaciones y configuraciones.

Entre las funciones más destacadas encontramos "Circle to Search", que permite buscar información sobre cualquier elemento visible en pantalla simplemente rodeándolo con el dedo. La función "Now Brief" ofrece resúmenes personalizados del día (hay que dedicarse un tiempo a configurarla para que brinde información relevante).

La IA también mejora significativamente la experiencia multimedia con funciones como "Auto Trim", que crea automáticamente resúmenes de videos, y "Audio Eraser", capaz de eliminar ruidos de fondo en grabaciones. Además, el sistema puede generar resúmenes automáticos de llamadas grabadas, además de generar y retocar imágenes.

En el último apartado juega un rol fundamental, y muy entretenido, el lápiz S-Pen, que permite, por ejemplo, bocetar un objeto para que la IA del teléfono luego lo transforme en una ilustración o imagen más sofisticada y en diversos estilos.

Los laterales de titanio del Galaxy S25 Ultra.

Conectividad de última generación

En términos de conectividad, el S25 Ultra es.... "ultra" completo. El dispositivo incorpora las últimas tecnologías de comunicación, incluyendo soporte para redes 5G, Bluetooth 5.4 y el nuevo estándar WiFi 7, con lo que se garantizan -o, al menos, se hace todo lo posible- velocidades de transferencia ultrarrápidas y conexiones estables en cualquier situación.

De hecho, el uso cotidiano sobresale la velocidad de carga web tanto mediante datos móviles como Wi-Fi, así como la sólida conexión con auriculares Bluetooth.

El equipo también incluye NFC, como debe ser en cualquier equipo de gama alta. Pero no queremos dejar de mencionarlo dado la creciente difusión y utilidad que está tendiendo esta tecnología en la Argentina.

Samsung DeX: la oficina en el bolsillo

Una de las características que nos gustan mucho del S25 Ultra es Samsung DeX, que transforma el smartphone en una verdadera estación de trabajo. Mediante una conexión por cable USB-C (Displayport) a un monitor compatible o mediante un adaptador (que no suele ser costoso), el dispositivo puede ofrecer una experiencia de escritorio completa en una pantalla grande.

Al utilizarse, la interfaz de DeX presenta un entorno familiar similar al de una computadora, con ventanas redimensionables que permiten una multitarea eficiente. La compatibilidad con aplicaciones de productividad como Microsoft Office, combinada con los 12 GB de RAM y el potente procesador Snapdragon 8 Elite, brindan una buena experiencia.

El S Pen puede jugar un papel clave en la experiencia DeX, dado que permite anotaciones precisas para mejorar la interacción con aplicaciones de productividad. Asimismo, el teléfono puede seguir utilizándose como panel táctil (funcionaría como el touchpad de una notebook) o para otras funciones.

La pantalla de 6,9 pulgadas brinda el brillo suficiente para cualquier situación.

Un paso adelante en software

El S25 Ultra ejecuta Android 15 con la interfaz One UI 7 de Samsung, que incorpora novedades como un resumen diario en la pantalla de bloqueo y acceso rápido a diversas funciones. Entre ellas, algunas que son específicas para utilizar con el stylus S-Pen. Y la promesa de siete años de actualizaciones de software garantizadas asegura que el dispositivo se mantendrá al día durante mucho tiempo.

La batería de 5000 mAh provee una autonomía sobresaliente, no porque tenga mucha capacidad -que es similar a la de otros equipos del mercado-, sino porque el procesador es sumamente eficiente.

El equipo admite carga rápida de 45W o 25W y carga inalámbrica de 15W. Pero, ojo, no se incluye cargador en la caja, así que el usuario debe usar uno que ya posea o adquirirlo por separado.

En cuanto a los precios, en la página oficial de Samsung se consigue el modelo de 256 GB por $ 2.699.999 (en cuotas sin interés con varias tarjetas). Y hay que tener en cuenta que para este equipo está vigente el plan canje de la marca, que permite entregar teléfonos usados en parte de pago.

A fin de cuentas, el Galaxy S25 Ultra representa una de las cúspides actuales de la tecnología móvil, al combinar un hardware de vanguardia con innovadoras funciones de IA y productividad.

El equipo ha recibido algunas críticas en relación a que no representa un gran salto respecto de la generación anterior, pero aun así representa una mejora para los usuarios exigentes y es la nueva vara con la que se medirán los teléfonos de la gama alta a lo largo de 2025.

Características técnicas del Samsung Galaxy S25 Ultra

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octa-Core 4,47 GHz, 3,5 GHz

Memoria RAM: 12 GB

Cámara trasera: QC: 200MP (OIS) + 50 MP (OIS) + 50MP + 10 MP (OIS)

Cámara frontal: 12MP (F2.2)

Almacenamiento: 256GB - 512GB - 1TB

Tamaño de pantalla: 6.9" Dynamic AMOLED 2X (120Hz) 3120x1440 (Quad HD+)

Conectividad: 5G Wifi a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz BT V5.4

SIM: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD

NFC: Sí

Batería: 5.000mAh

Tipo de carga: USB Type C