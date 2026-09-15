Hay tablets que están pensadas principalmente para mirar contenido y otras que buscan convertirse en una herramienta de trabajo. La TCL NXTPAPER 11 Plus apunta a hacer ambas cosas, pero también agrega una posibilidad poco habitual: que una misma pantalla pueda sentirse como un display convencional, una hoja de papel o incluso un lector de libros electrónicos, según uno quiera.

La propuesta se apoya en una pantalla de 11,5 pulgadas con resolución 2,2K, tasa de actualización de 120 Hz y tecnología NXTPAPER 4.0. A eso se suma, en la versión que probamos, una funda flip y un lápiz stylus con 4096 niveles de presión y muy baja latencia. El resultado de esa combinación es una tablet que puede servir para mirar una película en casa, leer un libro o un cómic durante un buen rato y, con la misma naturalidad, pasar a tomar apuntes o dibujar sobre la pantalla.

La tablet destaca por su pantalla de 11,5 pulgadas con tecnolocía NXTPAPER.

Una pantalla pensada para leer

Lo diferente de esta tablet aparece rápidamente cuando se utiliza la pantalla. En lugar del típico panel brillante, la superficie de la NXTPAPER 11 Plus tiene una terminación mate que reduce considerablemente los reflejos. Esto se nota especialmente cuando hay una ventana, una lámpara u otra fuente de luz detrás del usuario.

La tecnología NXTPAPER 4.0 combina ese tratamiento de la superficie con otras capas y ajustes destinados a hacer más confortable la visualización durante períodos prolongados. La idea no es convertir el LCD en una pantalla de tinta electrónica, sino conseguir una experiencia visual más parecida a la del papel sin perder las posibilidades de una tablet convencional. Para eso hay tres modos de pantalla distintos que se pueden seleccionar en cualquier momento mediante una tecla dedicada:

El modo Regular es el que conviene utilizar para videos, fotografías, juegos y aplicaciones que necesitan mostrar los colores vívidos de manera tradicional.

Papel de Color modifica la apariencia de la imagen y resulta particularmente agradable para leer revistas, documentos ilustrados y cómics.

Y Papel de Tinta lleva la experiencia a un terreno distinto, con una visualización monocromática que recuerda a un lector de libros electrónicos.

El menú de selección de modos de pantalla.

En la práctica, este último modo tiene bastante sentido cuando queremos leer una novela durante un período prolongado. La pantalla deja de llamar tanto la atención y el contenido pasa a ocupar el centro de la experiencia. Para alguien que utiliza una tablet principalmente para leer libros, apuntes o documentos, es probablemente una de las características más interesantes del equipo.

Con los cómics ocurre algo distinto. El modo Papel de Color mantiene la información cromática, pero con una apariencia más suave que la del modo Normal. El acabado mate también ayuda a que las ilustraciones no se conviertan en una sucesión de reflejos cuando se lee en determinados ambientes.

Hay una contrapartida: la superficie mate hace que la imagen tenga algo menos de impacto que la de un panel brillante. Los colores no parecen tan intensos y la pantalla no genera ese efecto de “vidrio” que tienen muchas tablets. Es una elección deliberada y, en este caso, tiene sentido: TCL resigna algo de espectacularidad para ganar comodidad.

La definición es muy buena gracias a la resolución de 2200 x 1440 píxeles y la tasa de refresco de 120 Hz aportan fluidez al desplazarse por páginas, aplicaciones y sitios web. TCL informa que el brillo típico alcanza los 450 nits y puede llegar a 550 nits en el modo de alto brillo; en la práctica, esto es suficiente para interiores y para gran parte de los ambientes cotidianos.

El modo Regular, con los colores más vivos.

El modo Papel de Color, ideal para leer cómics o libros con ilustracionesl.

El modo Papel de Tinta se asemeja a la pantalla de un e-book reader en escala de grises.

Escribir y dibujar con el stylus

El stylus incluido en esta versión cambia bastante el uso de la tablet. No se trata simplemente de un accesorio para tocar botones o desplazarse por la interfaz, dado que sirve realmente para escribir y dibujar.

El lápiz reconoce 4096 niveles de presión y tiene una latencia muy baja. En la práctica, el trazo aparece prácticamente al mismo tiempo que se mueve la punta, algo fundamental para que escribir a mano no se sienta como dibujar con retraso sobre una pantalla.

La superficie mate también juega a favor. El lápiz no se desliza sobre el display con tanta facilidad como sobre un vidrio brillante, sino que encuentra una pequeñísima resistencia. Esa fricción permite controlar mejor el movimiento y hace que la escritura resulte más natural.

Para tomar apuntes (que el software puede digitalizar a texto), hacer anotaciones sobre un PDF o escribir una lista, la experiencia es especialmente buena. También se pueden hacer dibujos y bocetos aprovechando los diferentes niveles de presión. Para dibujo recreativo, diagramas, esquemas o anotaciones ofrece mucho más de lo que habitualmente se espera de una tablet.

La funda flip incluida también tiene un papel importante. Permite colocar el equipo en tres posiciones distintas y mantenerlo apoyado sobre una mesa mientras escribimos, dibujamos o miramos contenido. Además, permite transportar el stylus junto a la tablet, lo que evitando que termine perdido en algún cajón.

La TCL NXTPAPER 11 Plus por dentro

Debajo de la particular pantalla hay un hardware de gama media. TCL eligió el MediaTek Helio G100, un procesador de ocho núcleos fabricado en 6 nanómetros y con una frecuencia máxima de 2,2 GHz.

La configuración que probamos tiene 8 GB de RAM física y 256 GB de almacenamiento interno. La memoria puede ampliarse virtualmente mediante una función que utiliza parte del almacenamiento, aunque esto no equivale a contar físicamente con más RAM. El almacenamiento no puede ampliarse mediante una tarjeta microSD.

Para las tareas habituales, el funcionamiento es satisfactorio. Navegar por Internet, utilizar redes sociales, consultar correo, editar documentos, leer, mirar videos y pasar de una aplicación a otra se puede hacer sin problemas.

Los 120 Hz de la pantalla ayudan además a transmitir una sensación de mayor fluidez en la interfaz.

Sirve, también, para juegos casuales. Aunque cuando aparecen títulos más exigentes conviene bajar el nivel de detalle para darle un respiro al Helio G100. No es un equipo pensado para competir con tablets de gama alta en aplicaciones pesadas ni para reemplazar una notebook en tareas profesionales. Su terreno está más cerca del consumo de contenido audiovisual, el estudio, la escritura, la navegación y el trabajo cotidiano.

Para quienes gustan de los benchmarks comparativos para tener una referencia, este equipo logra en Geekbench 7 un resultado de 664 puntos en la prueba de CPU de un solo núcleo y de 2052 en multinúcleo. Y el rendimiento de GPU fue medido en 1209 puntos.

Una batería que acompaña

La batería de 8000 mAh es otro de los puntos fuertes. En un uso mixto, combinando lectura, navegación, videos, escritura y consultas ocasionales, permite atravesar una jornada completa sin demasiadas preocupaciones y puede extenderse bastante más con un uso moderado.

TCL incorpora carga rápida de hasta 33 W (con cargador incluido en la caja). La potencia es correcta, aunque no particularmente elevada teniendo en cuenta la capacidad de la batería.

Hay, además, una función interesante: la carga inversa de 1,5A. Así, la tablet puede utilizar parte de su batería para recargar otro dispositivo, una característica útil cuando se necesita darle algo de energía a un teléfono o accesorio.

Herramientas de IA para estudiar y trabajar

TCL también incorporó en este equipo distintas herramientas basadas en inteligencia artificial. Desde una caja de herramientas integrada en el sistema se puede acceder a funciones para traducir textos, imágenes y voz, generar subtítulos en tiempo real, asistir en la escritura y trabajar con notas de voz.

Una de las opciones más interesantes es la posibilidad de transformar una grabación en información organizada, con resúmenes, listas de tareas o mapas mentales. Para alguien que toma apuntes durante una clase, una reunión o una entrevista, puede tener una utilidad concreta.

No son funciones indispensables para utilizar la tablet, pero complementan bien su perfil.

Cámaras y sonido

Las cámaras son sencillas. Tanto la frontal como la trasera son de 8 MP y permiten grabar video en 1080p a 30 cuadros por segundo. Cumplen para videollamadas, escanear documentos o resolver alguna fotografía ocasional.

El sonido apunta más alto. La tablet tiene cuatro altavoces con optimización DTS y alcanza un volumen suficiente para mirar películas, series o videos sin necesidad de conectar auriculares.

Y nos sorprendió gratamente que la tablet soporta el códec Bluetooth LDAC de audio alta resolución para conectar auriculares o parlantes compatibles. Claro que, como ya es usual a esta altura del siglo, no hay conector de 3,5 mm.

En conectividad ofrece Wi-Fi 5 (ac) de doble banda, Bluetooth 5.3, GPS y USB-C (USB 2.0).

Una tablet distinta

La TCL NXTPAPER 11 Plus tiene características que hacen que no sea simplemente otra tablet Android de gama media. El acabado mate, los tres modos de visualización y la posibilidad de pasar de una experiencia convencional a otra más cercana al papel hacen que el equipo resulte una propuesta única en el mercado actual.

Resulta especialmente agradable para leer durante mucho tiempo. Para libros, documentos y cómics, es una diferencia que se nota en el uso cotidiano. Además, la amplitud de sus 11,5 pulgadas suma también a su versatilidad.

Así que, si el objetivo es tener una tablet para leer, estudiar, escribir, dibujar y consumir contenido durante varias horas, la NXTPAPER 11 Plus tiene una propuesta difícil de confundir. En la Argentina, la versión base, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se consigue a partir de los $ 700.000, mientras que escala alrededor de los $ 900.000 para el paquete que agrega funda y stylus.

Características de la TCL NxtPaper 11 Plus