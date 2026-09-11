Thonet & Vander Kumpel es un sistema de parlantes estéreo 2.0 pensado para acompañar distintos usos cotidianos: desde escuchar música en la computadora hasta mejorar el audio de un televisor, escuchar música desde el celular, disfrutar películas o jugar. Su propuesta combina un formato compacto con 50 W RMS de potencia total, construcción en madera y múltiples opciones de conectividad.

A primera vista, se trata de un equipo sencillo de integrar en un escritorio o junto a una pantalla. Cada parlante mide 12 x 13 x 23 centímetros y el sistema utiliza drivers principales de 3 pulgadas acompañados por tweeters de 1,25 pulgadas. El resultado es un conjunto que ocupa poco espacio, pero que es capaz de entregar un sonido con mayor presencia de la que sus dimensiones podrían sugerir.

Hay, además, un dato que sobresale incluso antes de hablar del sonido: Thonet & Vander ofrece 10 años de garantía. Es un período de respaldo particularmente extenso para un producto de electrónica de consumo y funciona también como una declaración de confianza de la marca en la construcción y el rendimiento de los Kumpel.

Estos parlantes están disponibles en color blanco, que son los que probamos, o en negro.

Los Kumpel junto al cable de corriente y el cable de audio que los interconecta.

Compactos y con todo lo necesario

El Kumpel está compuesto por dos parlantes tipo bookshelf de dos vías, con sistema bass reflex construidos en, según detalla Thonet & Vander, madera HDAA (High Density Acoustic Absorber). Dada las medidas, no resulta complicado encontrarles un lugar junto en un escritorio, junto a un televisor, biblioteca o donde haga falta.

El parlante derecho concentra el amplificador, las conexiones y los controles. Desde allí se conecta el izquierdo mediante un cable transparente de 2 metros, una longitud más que suficiente para separar correctamente ambos canales en un escritorio o alrededor de una pantalla grande.

En cuanto a conexiones, el Kumpel resulta especialmente versátil: ofrece Bluetooth 5.0, entrada auxiliar de 3,5 mm, RCA y entrada óptica digital. De esta manera, puede recibir audio tanto de un celular como de una PC, un televisor, una consola, reproductor de CD u otras fuentes.

La conexión inalámbrica Bluetooth utiliza el códec universal SBC y tiene un alcance de hasta 10 metros.

Un sonido que sorprende por el tamaño

El sistema entrega 50 W RMS, repartidos en 25 W por canal. Cada parlante utiliza un driver principal de 3 pulgadas de fibra de vidrio y un tweeter de 1,25 pulgadas con domo de seda.

En la escucha, el resultado está muy bien considerando el tamaño. Los medios son correctos y los agudos tienen buena claridad, algo que se explica también por la presencia de los tweeters dedicados.

Los graves son, probablemente, uno de los aspectos que más sorprenden. Tienen bastante pegada y llegan relativamente bien abajo para tratarse de parlantes con altavoces de solo 3 pulgadas. Eso sí: cuando se los compara con sistemas de mayor tamaño, se nota que no siempre pueden ofrecer la misma profundidad y control en las frecuencias más bajas.

Y ahí aparece una posibilidad valiosa: el Kumpel incorpora una salida para conectar un subwoofer activo. Es decir, el sistema puede crecer a futuro si el usuario quiere sumar mayor presencia y profundidad en los graves.

El panel trasero de los parlantes potenciados Thonet & Vander Kumpel.

Perfiles de sonido y ecualización manual

La ecualización es uno de los aspectos más interesantes del Kumpel porque funciona en dos niveles.

Por un lado, los parlantes cuentan con tres modos de ecualización preconfigurados. Estos presets no están identificados en el manual, por lo que descubrimos qué hace cada uno mediante la escucha.

Para pasar de uno a otro hay que presionar dos veces seguidas el botón de volumen.

El preset que viene activo de fábrica parece estar pensado para música: a nuestros oídos presenta una ecualización con curva en forma de U, con graves y agudos realzados y un sonido dinámico. Es, probablemente, el modo más “fiestero” de los tres.

Otro de los perfiles acentúa incluso un poco más los graves, aunque al mismo tiempo resulta algo más contenido en las frecuencias altas. Puede funcionar bien para películas o videojuegos, especialmente si se busca sentir con mayor intensidad efectos como explosiones, disparos o rugidos.

Un tercer preset es más plano y neutral. En nuestra experiencia, este es el punto de partida más natural para escuchar música de distintos géneros sin agregar demasiada coloración al sonido. O sea, el que más nos gustó y usamos.

Pero los presets no son la única posibilidad. Sobre cualquiera de ellos se pueden ajustar manualmente graves y agudos mediante sus respectivas perillas físicas.

Por eso, para escuchar música –y también para utilizar el Kumpel con un televisor–, la combinación más versátil resulta ser el perfil más plano acompañado por un ajuste personalizado de graves y agudos. Los otros dos modos quedarían como alternativas para determinadas situaciones.

Los controles son efectivos para sacar el mejor sonido posible de los Kumpel.

Controles físicos y conexiones

El manejo cotidiano es fácil. La perilla de volumen también funciona como selector de entrada: al presionarla una vez se pueden recorrer las distintas fuentes de sonido disponibles.

Además, cada entrada está identificada mediante una luz de diferente color en el LED del panel de control, algo que permite conocer rápidamente qué fuente está seleccionada.

La presencia de controles físicos para volumen, graves y agudos es, claro, un punto a favor. No hace falta recurrir a una aplicación ni a un menú en pantalla para modificar el sonido: todo está al alcance de la mano en el propio parlante.

La perilla de volumen es “digital”, gira sin fin hacia la izquierda o derecha. Las de agudos y graves son convencionales, con un útil tope en la posición central.

Sonido versátil

Los Thonet & Vander Kumpel logran un buen equilibrio entre tamaño, potencia, conectividad y calidad de sonido. El volumen que brindan su 50 W RMS alcanza y sobra para un escritorio, una habitación o como complemento de un televisor, mientras que la construcción compacta facilita su ubicación.

El sonido ofrece buenos medios, agudos claros y unos graves que sorprenden por su presencia. Entendemos que por su precio y tamaño puede competir en algunas situaciones con los típicos parlantes Bluetooth portátiles o torres de sonido compactas. Frente a ellos tiene una clara ventaja: la capacidad de entregar un sonido estéreo verdadero.

Además, la posibilidad de elegir entre tres perfiles y después ajustar manualmente graves y agudos le permite adaptarse a distintos gustos, mientras que las entradas Bluetooth, auxiliar, RCA y óptica permiten conectarlos prácticamente a cualquier fuente habitual.

Y finalmente está otro argumento que más diferencia a este producto de muchos competidores, que son los 10 años de garantía.

En definitiva, Kumpel es una propuesta que cumple en sonido y cuya tecnología le brinda gran versatilidad para una amplia variedad de usos.

Al momento de esta publicación, los Kumpel tienen un precio de $ 447.999 en la tienda online de Thonet & Vander.

Thonet & Vander Kumpel: características técnicas