JBL Tour One M2: cómo son los nuevos auriculares con sonido envolvente y 50 horas de autonomía

Desde los visores Quest 3 de Meta hasta los Vision Pro de Apple, varios lanzamientos tecnológicos de este año estuvieron enfocados en desdibujar los límites entre la realidad virtual y la física, para crear experiencias cada vez más inmersivas y envolventes. Pero este fenómeno no se limitó a las gafas de realidad mixta únicamente, sino que también hizo eco en el rubro de los auriculares.

De hecho, la compañía de audio y electrónica estadounidense JBL reveló sus apuestas por esta vertiente con los nuevos Tour One M2, que con sus tecnologías de última generación le permiten a los clientes pasar de una desconexión total con la función de audio espacial y cancelación de ruido, a hablar normalmente y escuchar el entorno con claridad a través del modo de conversación inteligente.

El Cronista tuvo la oportunidad de probar los cascos inalámbricos de JBL, que aterrizaron en el mercado local en septiembre de este año y se ofrecen a $ 457.999 en la tienda virtual de la empresa. La experiencia final fue completamente satisfactoria y dejó en claro los esfuerzos cada vez más contundentes de la firma para mantenerse competitiva en un mercado altamente dinámico y exigente; con Sony, Philips y LG siendo los principales contrincantes.

Cómodos: los JBL Tour One M2 solo pesan 278 gramos.

Sin cables de por medio y con un diseño flexible y ligero (278 gramos), los Tour One M2 ofrecen una comodidad crucial para asegurar que los auriculares puedan acompañar a los usuarios en todo momento. Para ello, también resultan importantes las almohadillas viscoelásticas que se adaptan muy bien a la forma de las orejas, además de la firmeza del equipo en general al momento de probarlo; lo que hace que se mantenga en su lugar a pesar de los movimientos que realiza el propietario.

De no conocer el producto en profundidad y no estar familiarizado con los sensores "touch", en un principio el manejo de los auriculares puede resultar confuso. Es que en el casco derecho se encuentra un panel táctil que habilita una interacción con los auriculares y, por lo tanto, es posible que el usuario dispare varias funciones por error al tocar el panel en el momento de colocar o ajustar el equipo.

El sensor táctil -presente también en modelos previos de JBL- habilita varias funciones como reproducir y pausar música, activar el asistente de voz y controlar las llamadas por medio de toques; algo que aporta a la inmediatez y a la comodidad del usuario.

En cuanto a la calidad del sonido, el nuevo modelo de JBL proporciona un audio muy equilibrado y una reproducción precisa de los detalles. Todo esto gracias a los mini altavoces dinámicos de 40 mm con una respuesta de frecuencia que abarca desde graves muy profundos hasta agudos muy definidos; para así mantenerse fieles a los tracks, como si se escuchasen directamente desde el estudio de grabación.

La característica estelar, sin embargo, tiene que ser la tecnología de cancelación de ruido True Adaptive, que elimina las distracciones desde el momento en el que las almohadillas tocan la oreja. Pero como su nombre lo indica, también es adaptativa, por lo que utiliza cuatro micrófonos detectores de ruido para ajustarse en base al entorno y bajar el volumen de la música automáticamente cuando el usuario desee mantener una conversación con otra persona, sin la necesidad de quitarse los cascos. Esto es posible una vez que el dueño de los auriculares activa el modo de conversación inteligente en la app JBL Headphones: la plataforma que diseñó la compañía a modo de incentivar la personalización de sus productos y ajustarlos a los gustos particulares de cada cliente.

Los auriculares de JBL pueden plegarse para facilitar su portabilidad.

Allí mismo, las personas también pueden optar por un tipo de sonido estéreo o espacial. Mientras que en el primer caso el audio se reproduce por dos canales (el izquierdo y el derecho), el sonido espacial se reproduce desde cualquier dirección, creando una experiencia más inmersiva. Para esta última opción, la app incluye 3 categorías a elegir: cine, música o juegos.

La batería no es algo menor para este modelo, ya que ofrece 50 horas de reproducción o hasta 30 horas con True Adaptive Noise Cancelling habilitada. Así, los Tour One M2 no sólo se presentan como unos auriculares versátiles, cómodos y ambiciosos en términos de opciones sonoras, sino que también se consagran como el perfecto acompañante para jornadas o aventuras de larga duración.