Quienes estén buscando un regalo útil y tecnológico para el Día del Padre pueden encontrar una opción atractiva en Marshall Major IV Bluetooth Headphones, unos auriculares inalámbricos que combinan diseño clásico, autonomía prolongada y un precio rebajado que llama la atención. Actualmente disponibles en El Corte Inglés de España, este modelo de la reconocida firma Marshall se vende con un gran descuento, lo que los convierte en una de las opciones más buscadas para quienes quieren regalar tecnología sin gastar demasiado. Los Marshall Major IV son auriculares de diadema diseñados para escuchar música desde smartphones u otros dispositivos de forma inalámbrica. Funcionan mediante conectividad Bluetooth 5.0, lo que permite una conexión estable y rápida sin necesidad de cables. Uno de sus puntos fuertes es su gran autonomía: ofrecen más de 80 horas de reproducción inalámbrica, lo que permite utilizarlos durante varios días sin tener que recargarlos. Además, incorporan carga inalámbrica, una función poco habitual en este rango de precio. El diseño también está pensado para la comodidad. Las almohadillas suaves y ajustables se adaptan a la cabeza para facilitar largas sesiones de escucha, mientras que los controladores dinámicos personalizables proporcionan bajos potentes, medios suaves y agudos brillantes. Entre las especificaciones más destacadas de estos auriculares se encuentran: Los Marshall Major IV Bluetooth Headphones tienen actualmente un precio rebajado de 59 euros, frente a los 129 euros de su precio original. Esto supone un descuento del 54%, una oferta que suele generar gran demanda entre los compradores. Según la disponibilidad indicada por El Corte Inglés, quedan 584 unidades, por lo que el stock podría agotarse si el interés continúa aumentando. Los auriculares pueden comprarse directamente a través de la tienda online o en establecimientos físicos. Además, existen varias opciones de entrega: Gracias a su combinación de autonomía, calidad de sonido y precio rebajado, estos auriculares se posicionan como uno de los regalos tecnológicos más interesantes para el Día del Padre.