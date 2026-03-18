Los auriculares deportivos inalámbricos se han convertido en una excelente opción para regalar en el Día del Padre, especialmente entre quienes priorizan la comodidad y el rendimiento durante el entrenamiento. En ese contexto, los modelos con tecnología avanzada y gran autonomía ganan protagonismo frente a opciones más básicas. Una de las alternativas destacadas es el modelo JBL Endurance Race 2, diseñado para acompañar rutinas exigentes gracias a su resistencia, calidad de sonido y funciones inteligentes que mejoran la experiencia tanto en el deporte como en el uso diario. Los JBL Endurance Race 2 están pensados para usuarios activos que buscan estabilidad, durabilidad y rendimiento sonoro. Incorporan un diseño ergonómico con tecnología Twistlock, que garantiza un ajuste seguro incluso en entrenamientos intensos. Además, integran funciones avanzadas como la cancelación activa de ruido con tecnología Smart Ambient, permitiendo al usuario decidir cuánto sonido exterior desea escuchar. A esto se suma la compatibilidad con aplicaciones y modos personalizados que adaptan el audio al tipo de actividad física. Entre los aspectos más destacados de este modelo, se encuentran: Hasta 12 horas de uso continuo, más 3 cargas adicionales gracias al estuche. Certificación IP68, lo que los hace 100% estancos y resistentes al polvo. Tecnología JBL Pure Bass con altavoces dinámicos de 6,8 mm. Ajuste seguro con tecnología Twistlock para mayor comodidad. Sistema activo con opción Smart Ambient para controlar el entorno. Cuatro micrófonos integrados que reducen el ruido ambiental. Permite vincular dos dispositivos Bluetooth simultáneamente. Compatible con Fast Pair de Google y Swift Pair de Microsoft. Ajustes deportivos y modo relax con sonidos ambientales. Los JBL Endurance Race 2 están disponibles actualmente en Decathlon de España por 57,99 euros, con un descuento frente a su precio habitual de 79,99 euros, lo que los convierte en una opción atractiva dentro de su categoría. En cuanto a la compra, se pueden adquirir fácilmente a través del sitio web de Decathlon, con opciones de entrega a domicilio en tan solo un día laborable o recogida en tienda cercana en el mismo plazo. Esto facilita su acceso inmediato para quienes buscan un regalo práctico y de última hora.