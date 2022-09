iPhone 14: cómo comprarlo desde Argentina más barato y tenerlo antes que nadie

Apple realizó su evento semestral Keynote y presentó finalmente el nuevo iPhone 14, el cual llegará con cuatro modelos cómo se venía anticipando y cuenta con una remodelación total en su sistema de cámaras. Los nuevos modelos son el iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Esto significa que finalmente volverá a usarse el término "Plus" cuando se habla de una versión más grande pero sin el extra que tienen los iPhone "Pro".

El nuevo celular -en su versión básica- presenta una pantalla de 6.1 pulgadas y una resolución FHD+ (2532 x 1170 pixeles) y una cámara principal de12 MP f/1.6 , una secundaria de12 MP f/2.4 y graba video a 4k Dolby Vision y 1080p/ 240fps. Como sistema operativo, cuenta con iOS 16, que hace operar el nuevo A15 Bionic a lo que se suma una GPU de 4 núcleos . El almacenamiento viene en 3 sabores: 128GB, 256GB y 512GB.

Esta nueva línea de iPhone que incluye al iPhone 14 y 14 Pro Max representa un salto en la evolución de la tecnología y el crecimiento e innovación en materia de smartphones. Sin embargo, su mayor debilidad es el precio y la disponibilidad, especialmente en Argentina .

Cuánto cuesta el iPhone 14

El nuevo iPhone 14 estará disponible a un precio oficial desde 799 dólares, mismo nivel de precio que el modelo del año anterior. Mientras que el iPhone 14 Plus estará disponible a un precio oficial desde 899 dólares. Finalmente, la versión pro estará disponible a un precio oficial desde 999 dólares; mientras que el precio del iPhone 14 Pro Max será desde 1099 dólares.



Cómo conseguir el iPhone 14 barato

Es común que celulares y otros productos de tecnología se consigan más barato en el exterior que en Argentina. En el caso de los iPhone, se consiguen más baratos comprándolos en tiendas extranjeras como Amazon que en los resellers locales.

Los celulares iPhone de Apple, se consiguen en el mercado internacional a un precio considerablemente menor que en la Argentina.

Un Apple iPhone 12 Pro Max se vende hoy en Mercado Libre por $ 569.750 .

Alternativamente, en Amazon global se consigue por unos US$ 799, lo que en cotización "dólar tarjeta" representa unos $ 203.745 .

De la misma manera, se podrá conseguir el nuevo modelo de iPhone pagando menos que si se compra en el mercado argentino.

¿CÓMO COMPRAR EN EL EXTERIOR A BUEN PRECIO?

La mejor manera de comprar estos productos suele venir de la mano de empresas especializadas en el manejo de este tipo de productos . Son firmas que buscan hacerle frente a los fuertes controles que sufren los productos tecnológicos, que son unos de los más afectados, así como el control que existe ante la compra de dólares.

Aerobox es una de estas empresas que busca facilitar el poder traer al país cualquier producto de los sitios de venta reconocidos internacionalmente. Esta empresa es de tipo courier, que se ocupa del transporte para empresas como Amazon, eBay, Walmart u otros.

Al utilizar el servicio Aerobox No hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 75%", por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación. Además, el servicio no se ve afectado por el cepo a las cuotas para compras en el exterior .

El envío se paga a dólar oficial, sin el 75%

La diferencia con otras empresas del sector es que el pago del producto lo realiza el usuario , no la empresa, por lo que la normativa no afecta a este tipo de operaciones en términos de pagos en cuotas lo que ayudaría a algunos usuarios a "amortiguar" el aumento del pago de la nueva alícuota. Bajo este sistema, cada usuario puede usar sus propios medios para pagar en los vendedores internacionales por lo que no se consideran a estos pagos dentro del esquema. Sin embargo, la empresa realiza los envíos los cuáles también se pueden cuotizar .

Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina (respecto a esto, cabe destacar que la empresa tiene presencia comercial en ambos países , por lo que se reducen las posibles fricciones que puedan llegar a aparecer). La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

Para quienes quieran probar el servicio, actualmente hay una promoción especial de US$ 10 de descuento y hasta existe un servicio llamado "compramos por vos" donde un representante de la empresa se encarga de toda la gestión de compra.