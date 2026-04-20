La competencia por el smartphone más deseado del año sumó un movimiento inesperado que empezó a generar ruido entre los consumidores. En medio de precios elevados y lanzamientos constantes, una cadena minorista sorprendió con una propuesta que cambia el panorama. Sin hacer demasiado anuncio previo, la promoción comenzó a circular entre usuarios fanáticos de la marca de la manzanita. Lo que más llamó la atención no fue solo el dispositivo, sino el valor al que puede conseguirse. En un contexto donde los teléfonos premium suelen estar fuera del alcance de muchos, esta oferta empezó a posicionarse como una de las más comentadas. Sin embargo, detrás del precio hay detalles clave que conviene conocer antes de tomar una decisión. La promoción de Bodega Aurrera sobre el iPhone 17 de 256 GB marca un punto de quiebre en el mercado. Este modelo, considerado de gama alta dentro del ecosistema de Apple, aparece con un precio que se ubica por debajo de los 18,000 pesos, una cifra inusual frente a otros distribuidores. La oferta no solo se limita al precio. También incluye opciones de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que facilita el acceso a un equipo que normalmente requiere una inversión mucho mayor. Además, la compra puede realizarse en línea con envío a domicilio o retiro en tienda. El iPhone 17 incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion, capaz de alcanzar hasta 120 Hz. Esto se traduce en una experiencia visual más fluida, con mejor brillo y menor reflejo en exteriores. En su interior, el chip A19 junto con un GPU de 5 núcleos potencia el rendimiento general. A esto se suma un sistema de cámaras de 48 MP que permite capturar imágenes en alta resolución, además de grabación en 4K y funciones avanzadas impulsadas por inteligencia artificial. Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es la relación entre precio y prestaciones. El iPhone 17 no solo ofrece potencia, sino también durabilidad gracias al Ceramic Shield y a materiales reforzados que mejoran la resistencia ante caídas. Entre los beneficios más destacados se encuentran: Con actualizaciones constantes y compatibilidad con Apple Intelligence, este modelo se proyecta como una inversión a largo plazo. Por eso, la oferta de Bodega Aurrera se consolida como una de las alternativas más llamativas para quienes buscan dar el salto a un smartphone de última generación sin pagar de más.