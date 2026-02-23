Samsung mantiene este año su Plan Canje EcoCambio para facilitar la compra y renovación de monitores, que se suma a otros planes similares para adquirir Smart TVs, tablets y celulares. Mediante esta modalidad, los usuarios en la Argentina pueden entregar su monitor usado como parte de pago y acceder a uno nuevo al instante, con un ahorro de hasta un 24% según el modelo elegido. Quienes estén interesados en realizar un canje deberán comenzar la gestión de compra mediante la tienda online de Samsung Argentina, donde hay un apartado específico para los monitores (https://shop.samsung.com/ar/plan-canje-monitores) y seguir los siguientes pasos: Seleccionar el monitor a comprar.En la página del monitor elegido, buscar el botón “Cotizar Plan Canje”, que suele ubicarse por encima del precio.Elegir la marca y modelo del monitor que se va a entregar en parte de pago. El sistema permitirá indicar el estado de funcionamiento del equipo que se entrega.Concretar la compra y listo.Una vez que se reciba el monitor nuevo, una persona de Samsung se contactará para avanzar con el proceso y coordinar la entrega del monitor que se da en parte de pago.Si el estado coincide con lo declarado, el usuario recibirá su bonificación. A fin de que un monitor sirva para entregar en parte de pago, Samsung acepta más de 300 modelos diferentes, tanto de su marca como de otros fabricantes. Los monitores deben encender y apagar correctamente, aunque algunos modelos son aptos para el canje incluso si la pantalla está rota. Al momento de cotizar el Plan Canje en la web, el sistema de Samsung realiza preguntas para conocer detalles sobre el estado del monitor y, en base a eso, detalla de cuánto es la bonificación que se obtiene. No obstante, el estado del equipo será evaluado por el asesor de Samsung que esté tomando el plan canje. El programa, que ya está disponible, incluye una amplia variedad de monitores Samsung de última generación: Monitor Odyssey G4 27 FHD 240Hz con panel IPSMonitor Odyssey G4 25 FHD 240Hz con panel IPSMonitor Odyssey G3 24 FHD 144Hz G30B Monitor ViewFinity 27 S6 QHD IPS USB Hub32 Smart Monitor M8 4K Slim Design Los modelos disponibles para canje van variando, por lo que es recomendable chequear la página del Plan Canje de Monitores para corroborar. El Plan Canje EcoCambio de Samsung no solo permite que los usuarios renueven sus monitores con la última tecnología en pantallas, sino que también promueve el reciclaje y la reutilización responsable de los dispositivos electrónicos, contribuyendo a un consumo más sostenible.