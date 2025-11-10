TCL se expande al segmento de electrodomésticos en Argentina con una propuesta que redefine los estándares de confort y eficiencia en el hogar.

La presentación de su primer lavasecarropas Inverter de carga frontal, el modelo TCL DuoCare, es un lanzamiento de un nuevo producto que representa un salto tecnológico y estratégico de la marca para ofrecer soluciones que combinan inteligencia, sustentabilidad y diseño.

La compañía busca trascender en el terreno del entretenimiento y consolidarse como un actor relevante en la categoría de línea blanca con su aporte al mercado local con una nueva generación de equipos que integran funciones avanzadas y responden a los hábitos de consumo actuales.

La nueva tendencia del mercado de electrodomésticos

El segmento de electrodomésticos en Argentina atraviesa una transformación impulsada por consumidores más exigentes que priorizan eficiencia energética, durabilidad y confort.

La llegada de su línea de lavarropas y lavasecarropas Inverter al país es un reflejo de la empresa de ofrecer tecnología de última generación .

El lavasecarropas TCL DuoCare Inverter y otros nuevos productos encarnan las intenciones de TCL. Con un motor de transmisión directa (DD) que elimina correas y poleas, logra un funcionamiento más silencioso, eficiente y duradero. Su sistema inteligente de lavado y secado permite realizar ambos procesos en apenas una hora gracias a la función Wash & Dry 60′, mientras que el Steam Wash utiliza vapor para lograr una limpieza más profunda y saludable.

Tecnología Inverter: qué es

La tecnología Inverter es el eje sobre el que TCL construye su propuesta de valor. Este sistema regula la velocidad del motor de acuerdo con la carga y las condiciones de lavado. Colabora con un menor consumo energético, menor vibración y mayor durabilidad.

El resultado es un funcionamiento más estable y silencioso ideal para quienes buscan practicidad sin renunciar a la comodidad. También, su tambor con diseño tipo panal de abeja protege las fibras de las prendas, cuidando incluso los tejidos más delicados.

Hoy la tendencia del consumidor es elegir equipos que no solo lavan mejor, sino que también preservan la calidad de la ropa y del ambiente.

Una línea pensada para todos los hogares

El nuevo lavasecarropas se suma a una gama completa de productos que amplían la presencia de TCL en el mercado local. Los modelos de lavarropas EffiWash de 6kg, 8kg y 10kg complementan la propuesta con diferentes capacidades y prestaciones, adaptándose a las necesidades de cada tipo de hogar.

Todos los equipos comparten el mismo principio: tecnología al servicio de la vida cotidiana, con motores Inverter, diseño moderno y funciones inteligentes que optimizan tiempo, agua y energía.

Sustentabilidad y tecnología accesible

La estrategia de TCL consta de innovar en rendimiento y buscar democratizar el acceso a la tecnología con equipos avanzados a un público más amplio sin perder competitividad en precio.

La marca trabaja bajo un enfoque sustentable que promueve el uso eficiente de los recursos y la reducción del impacto ambiental. Sus electrodomésticos integran funciones de autolimpieza, control de temperatura y ahorro energético en respuesta a las nuevas exigencias de los consumidores y a los compromisos globales con la sostenibilidad.