El gigante chino de los 'mata iPhone' ya empezó a fabricar en Tierra del Fuego y quiere ganarle a todas las marcas

Se hizo desear bastante pero, al final, llegó el momento: Xiaomi -la marca de los tanque chinos " mata iPhones " que el año pasado finalmente superó a Apple y quedó como la segunda marca de smartphones a escala global, según Canalys- comenzó a fabricar en la Argentina de la mano de su partner local, Etercor.

"Esta semana comenzamos a fabricar en Tierra del Fuego, con una línea de producción", confirma Juan Pablo Baiardi, CEO de Etercor - Solnik, en una charla con Infotechnology en el exclusivo Hotel Faena, de Puerto Madero. Con una planificación prevista para abarcar el mercado local, el nuevo producto industria nacional es el Xiaomi Redmi Note 11. Etercor -Solnik actualmente es el distribuidor oficial de Xiaomi en Argentina y único service posventa con garantía oficial en el país.

El Gobierno compró una supercomputadora de $ 1000 millones: para qué sirve y quienes la van a usar



Trabajar en Australia: las 4 ciudades que ofrecen trabajos a extranjeros y cuáles son los puestos



Juan Pablo Baiardi, CEO de Etercor - Solnik.

Junto a él está, Han Song, Country Manager de Xiaomi en Argentina, que viene a contar la estrategia de la marca en estas latitudes, y que afirma muy seguro que quieren ser los líderes en el país en el plazo de tres años. Al momento, según datos oficiales, el market share de la marca es de 3% -pero si se suma el mercado gris, el porcentaje suma dos o tres puntos-.



Baiardi reconoce que las condiciones de la macroeconomía argentina hace de este un momento difícil, porque algunas de las partes que necesitan para fabricar los dispositivos móviles son importadas, pero considera que es coyuntural. Pero, claro, el crecimiento de la producción está supeditada a esas condiciones: como se vio en los últimos días, la falta de divisas es una traba para mantener la producción de algunos productos aunque, por ahora, lejos de la electrónica.

Para lograr los objetivos deseados, la empresa local invirtió $ 600 millones en infraestructura en una primera etapa que involucra cuatro líneas de producción, de las cuales al momento pusieron en marcha la primera. Proyecta una inversión adicional en activos fijos y equipamiento de $ 1500 millones durante los próximos dos años .

Además, emplearon y capacitaron a más de 100 personas en puestos directos e indirectos , con la posibilidad de seguir sumando nuevos puestos a medida que se incorporen productos a la línea de producción existente. En suma, la inversión en capital de trabajo está proyectada en más de u$s 100 millones para los primeros 12 meses.

La primera línea de montaje de dispositivos Xiaomi fabricados en la Argentina por Etercor comenzó a funcionar esta semana.

Los equipos se comercializan tanto a través de los canales de venta habituales de productos electrónicos así como a través de la Xiaomi Store ubicada en el shopping Abasto y también vía el e-commerce oficial xiaomistore.com.ar.

" Conocimos a Xiaomi hace muchos años viajando por China e inmediatamente nos hicimos fans de la marca. Nos sorprendió ver productos de altísima calidad a un precio muy competitivo. Esta es una gran oportunidad para nuestro país y la industria nacional ", señala Baiardi.

La creciente presencia en el país se enmarca en una estrategia de crecimiento en todo el subcontinente latinoamericano, donde en el último año fueron la única que ganaron mercado a costa del resto; en total, el market share regional es de 17% . En el país, la competencia es Samsung y Motorola, luego que LG se fuera del negocio de los celulares y el resto de las marcas nunca llegarán a despegar, lo que les da un lugar marginal en el mercado. El caso más marcado es Alcatel, que decidió parar los lanzamientos que tenía planeado localmente para este año.

Con esto en mente, Xiaomi presentó ayer los nuevos Redmi Note 11 que comenzaran a estar disponibles en Argentina con precios especiales (y que además comenzarán a fabricarse en el país en el futuro cercano). En concretoson el Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S -estos dos primeros con el sensor de 108 MP- y el Redmi Note 11.

Xiaomi trajo la nueva línea de Redmi 11 a Argentina.

La larga marcha de Xiaomi en la Argentina

La historia oficial de la marcha china en el país comenzó en 2019, cuando bien de callados Etercor comenzó a importar equipos Xiaomi para luego venderlos a través de su página oficial en MercadoLibre. También otros importaron dispositivos de la marca pero fueron acciones puntuales, la única que se mantuvo en sus trece fue el holding nacional dedicado a la industria de electrónica de consumo desde hace más de 40 años y que tiene su fábrica en Río Grande, Tierra del Fuego.

Los primeros indicios de que Etercor - Solnik planeaba fabricar equipos Xiaomi los dieron en 2021 y lo terminaron de confirmar este año, tras una gira del presidente Alberto Fernández por China. "Xiaomi ya tomó la decisión de tener más relevancia en el mercado argentino. E indudablemente ello contempla la alternativa de fabricar aquí para ser mas competitivos", decía por entonces Baiardi.

Pero antes de comenzar la fabricación, dieron un paso previo: abrir su local en el shopping Abasto en abril. Ahora, finalmente, y después de mucho esperar, comenzó la fabricación local.

Los celulares que fabricarán son Redmi 11.

LA HISTORIA DE XIAOMI: ¿CÓMO GANA DINERO LA MARCA?

Lei Jun, conocido como el "Steve Jobs chino", fundó Xiaomi en 2010 y en sus comienzos, la compañía se presentó con MIUI, un ROM anclado en Android que buscaba agregar funcionalidades a este sistema y mejorar su interfaz de usuario.

Rápidamente logró un grupo de fanáticos anclado en su relación directa con los usuarios, ya que estos contaban con un espacio para dar su feedback sobre el producto y así fueron mejorándolo.



Un año después de su debut pasaron del mundo del software al hardware con su primer smartphone, el Mi One. El modelo de negocios de la firma se cimentó en competir por precio dentro del mercado de los celulares, asumiendo un bajo margen de rentabilidad, pero apoyándose con más fuerza en los servicios online que ofrecen.

Para 2012 ya habían logrado despachar unos 7 millones de unidades y pronto empezaron a sacarle mercado a los grandes players. A su marca insignia luego se le sumaron otras al portfolio, como Redmi, Poco y Blackshark, lo que le permitió expandirse y crecer a pasos agigantados en el mercado local.



En 2021, Xiaomi vendió alrededor de 190 millones de teléfonos inteligentes y se posicionó, finalmente, como el tercer vendedor de smartphones a escala global, según datos de IDC. Por caso, entre enero y septiembre de 2021 la compañía facturó 242.734 yuanes.

No obstante, estos ingresos de Xiaomi no solo provienen de fabricar celulares: hoy en día, su modelo de negocios se basa en vender tecnología tanto industrial como de consumo masivo y vende desde aspiradoras, televisores, relojes inteligentes hasta balanzas y cargadores.

En la actualidad, el negocio de los celulares representa alrededor del 63% de la facturación de la empresa mientras que el vertical de "Internet de las Cosas y estilo de vida" el 28% y servicios el 10%, conforme a datos brindados por la misma empresa.

Tokenización de inmuebles: cómo ser propietario en el exterior con u$s 50



Netflix sigue empeorando: eliminaron una función que todos usaban



QUIÉN ES LEI JUN, EL FUNDADOR DE XIAOMI CONOCIDO COMO EL "STEVE JOBS CHINO"

Jun estudió ciencias de la computación en la Universidad de Wuhan y se recibió como ingeniero electrónico. Durante su juventud encontró un libro en la biblioteca universitaria que lo inspiró.

Se trataba de ‘Fire in the Valley: The making of the personal computer' , escrito por Paul Freiberger, en el que aborda la historia de varios pioneros dentro de la meca tecnológica, entre ellos Steve Jobs. El joven estudiante quedó maravillado con el trabajo del empresario y lo tomó como inspiración para su carrera.

En 1992 se unió como ingeniero a la firma de software Kingsoft, aunque no abandonó su hambre de emprender. Fue así que fundó una tienda de libros online Joyo.com, la cual le vendió a Amazon en 2004 por u$s 75 millones. Dentro de Kingsoft forjó su camino hasta convertirse en CEO en 1998. Diez años después renunció alegando problemas de salud, no obstante ya tenía en mente cuál sería su próximo paso.

Primero, fue inversor ángel en el mundo de las startups (pequeñas empresas de tecnología) y se adentró en el funcionamiento de este tipo de inversiones y negocios tecnológicos. Luego, dio el paso final y fundó Xiaomi en 2010. Sin saberlo, triunfó a escala global y hoy su fortuna hoy sobrepasa los u$s 14.900 millones.