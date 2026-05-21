En esta noticia “En el vestuario”: qué dijo Martín Menem sobre la interna en el Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló por primera vez de la interna dentro de La Libertad Avanza (LLA), que lo mantiene como protagonista desde el fin de semana.

“Siempre surgen diferencias, cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro", expresó este jueves. “A cielo abierto, nada”, sostuvo. El legislador habló horas después de la sesión en la que se le dio media sanción al proyecto de Ley Hojarasca, impulsada por el oficialismo.

Además, se refirió puntualmente a la cuenta de X con la que se lo vinculaba, de manera extraoficial, a “espaldas” de Milei. “No subestimen al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados“, expresó.

“En el vestuario”: qué dijo Martín Menem sobre la interna en el Gobierno

En diálogo con Radio Mitre, Menem se refirió a la disputa que mantiene el círculo más cercano al Presidente, que trascendió con mayor fuerza el último fin de semana.

“Soy de los que cree que siempre surgen diferencias, en cualquier equipo. A veces pasa y seguramente se va a ir acomodando con el tiempo”, planteó Menem.

El legislador nacional que responde a Karina Milei se refirió al enfrentamiento que mantiene con Santiago Caputo y que en los últimos días quedó expuesto en redes sociales.

Los dirigentes que responden al asesor presidencial denunciaron que una cuenta falsa de X que atacaba a funcionarios nacionales y a políticas públicas del gobierno estaba ligada a Menem ("@PeriodistaRufus, actualmente desactivada). El dato fue rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, quien fue respaldado públicamente por Milei.

“No solamente es una falsedad absoluta, sino que ayer vi circulando alguna otra estupidez que decían que Menem tenía un perro, que había una foto creada con IA que tenía un perro Rufus... una estupidez absoluta”, sostuvo.

“Les pido por favor, no subestimen al presidente. Esto es subestimar al presidente. Si alguien pensara que yo le miento, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados y ayer, a pesar de todo este runrún, de los ruidos de los medios, se trabajó con absoluta normalidad y tranquilidad y sacamos las leyes que teníamos que sacar", agregó con respecto al tema.

Además, el dirigente riojano explicó que habló con Milei el mismo día en que se desató la polémica y sostuvo que todo se originó por un enlace de Instagram enviado por alguien de su equipo. “Algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, dijo.

Karina Milei con Martín Menem y Gabriel Bornoroni

Menem señaló, en el mismo sentido, que la mejor forma de responder a las acusaciones es “con resultados” y destacó su gestión legislativa al frente de Diputados. “A mí me encomendaron que cuando éramos pocos tratáramos de bloquear los intentos desestabilizadores y, cuando pudiéramos, ir aprobando leyes”, afirmó. Además, enumeró proyectos impulsados por el oficialismo, como la Ley Bases y la Boleta Única de Papel.

En tanto, el legislador de LLA también se refirió a su carrera política y descartó las versiones que lo ubicaban como eventual candidato a gobernador de La Rioja o incluso como presidenciable para 2031. “Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia”, afirmó.