En la sesión de apertura de este jueves, 21 de mayo de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1601 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,23% en relación con el día anterior.

La cotización euro/dólar muestra una leve tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.22% y en el último año acumuló una caída de -0.8%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fuerte impulso en la demanda, lo que podría estar impulsando al alza su valor en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia no garantiza estabilidad a largo plazo. La variabilidad en el mercado puede influir en futuros movimientos, lo que requiere un análisis continuo de la situación económica.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 4.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.87%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.