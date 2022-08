Trabajar en Australia: las 4 ciudades que ofrecen trabajos a extranjeros y cuáles son los puestos

Australia es un país multicultural y es ideal para encontrar buenas propuestas de trabajo. En los últimos años, este país se consolidó como una de las economías más robustas del planeta.

Su baja densidad de población (una media de 3 habitantes por kilómetro cuadrado) hacen que haya mucha demanda de mano de obra extranjera, sobre todo para sectores como la hostelería o la construcción.

Trabajar en España: cuánto pagan los empleos más buscados por los argentinos

Trabajar en Dinamarca: cuáles son los requisitos para emigrar desde Argentina y las 6 profesiones más solicitadas

El 1 de julio de 2022 se puso en marcha una nueva legislación relacionada con las visas Working Holiday Subclass 462, uno de los permisos eventuales que ofrece el país para jóvenes de 18 a 30 años que buscan nuevos rumbos entre viaje y empleo.

Te contamos sobre 4 ciudades australianas con mucha demanda de mano de obra extranjera:

BRISBANE

Con una tasa de desempleo del 5%, esta ciudad es ideal para trabajar. No es especialmente grande y tiene muchas actividades para realizar. El turismo es una de las áreas más solicitadas, además de servicio financiero, administración, tecnología e IT, construcción y sanidad. Si no te gustan las grandes ciudades, este sitio es para vos.

El salario mínimo en Brisbane es de u$s 59.000 anuales.

HOBART

Con una tasa de desempleo del 5,1%, la media salarial es de u$s 52.000 anuales. En esta ciudad siempre hay puestos de trabajo disponibles.

Se trata de una comunidad que vive de su economía porto-area, con alta demanda durante los últimos 20 años en el sector vitivinícola y de cervecería.

En esta ciudad se encuentran las fábricas más grandes del hemisferio sur. Una de ellas es la de chocolate Cadbury.

SYDNEY

Se trata de una de las ciudades más conocidas de Australia y cuenta con una tasa de desempleo del 5,6%. Es una de las más importantes del país, ya que ahí es donde se concentra la mayor actividad de las empresas nacionales.

Tiene mucha demanda en el sector financiero, en contabilidad y también a nivel bancario, ya que en la ciudad se encuentran todas las sedes de las entidades financieras más importantes. En los últimos tiempos, aumentó la demanda para puestos en recursos humanos, ya que es una figura clave de las oficinas corporativas que tienen sus sedes principales en Sydney. El salario promedio ronda los u$s 66.000 anuales.

MELBOURNE

Muchos eligen este destino a la hora de viajar a Australia, ya que refleja la multiculturalidad que le falta al resto de las ciudades. Sin embargo, sus extremos climáticos desmotivan a muchos a la hora de elegir como primera opción.

El sector artístico tiene una gran demanda, así como la construcción, la sanidad y la educación. Las agencias de publicidad, arquitectos y diseñadores gráficos estarán a gusto en Melbourne, ya que es una ciudad muy cultural enfocada al diseño y al desarrollo de la propiedad. El salario promedio anual es de u$s 65.000.

REQUISITOS PARA SACAR LA VISA WORKING HOLIDAY

Con este visado podrás trabajar sin límite de horas y vivir en Australia por un año. Para poder sacarla, se debe realizar una solicitud. La convocatoria inicia el 1 de julio de 2022 y finaliza el 30 de junio de 2023: