Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 21 de mayo de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.714,75 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -2.02% y en el último año acumula una caída de -5.28%, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 12.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 12.94%.

En las dos últimas sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia mayormente alcista: subió en siete jornadas, con un tropiezo en el cuarto día y dos retrocesos consecutivos al cierre; el balance sigue siendo positivo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda está recuperando fuerza en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 21 de mayo de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3714.75 pesos colombianos, deberán pagar 371475.00 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 742950.00 pesos colombianos y comprar 500 dólares cuesta 1857375.00 pesos colombianos.