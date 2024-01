El Boom de los Wearables: cuando la tecnología se convierte en una extensión de vos mismo

Desde modelos de lenguaje como Bard de Google hasta visores de realidad mixta como los Apple Vision Pro, queda claro que la inteligencia artificial (IA) se llevó todos los aplausos en 2023 y se consolidó como un denominador común para los proyectos de las grandes empresas tecnológicas.

Pero mientras la IA abarca todos los titulares y las actuales discusiones éticas vinculadas al ecosistema tech, lentamente se impone una nueva tendencia que, a pesar de tener una cobertura mediática más reducida, también replantea el vínculo del humano con la tecnología.

Se trata de la nueva corriente que apuesta por la tecnología como una extensión de uno mismo. En concreto, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como los "wearables" ("usables" en su traducción al inglés), los dispositivos que se llevan puestos en el cuerpo o en la ropa y que crecen cada vez más en popularidad por ser portátiles y cómodos para el uso diario.

Gafas Ray-Ban Meta.

Vienen en diferentes formatos: anillos, pulseras, pins o gafas de sol como las que Meta lanzó en septiembre del año pasado en colaboración con Ray-Ban. Son lentes inteligentes que, gracias a que incluyen cámaras, audio y control de voz integrado permiten realizar una variedad de funciones como tomar fotos y videos, realizar videollamadas, recibir notificaciones y hasta escuchar música, todo en modo manos libres.

Para los vloggers o streamers, se trata de una opción altamente interesante e innovadora, puesto que los anteojos incluso permiten transmitir contenido en vivo. Están disponibles en una variedad de modelos y los precios comienzan en los u$s 299.

Ex integrantes de Apple también sorprendieron a las audiencias con un gadget que hasta podría suplantar a los celulares en el futuro. En noviembre pasado, el equipo de la start up Humane lanzó el AI Pin, un dispositivo que se cuelga a la ropa y que combina un asistente digital con un rastreador de actividad física, capaz de proyectar texto tanto en la palma de la mano como en cualquier superficie; lo que sirve para imaginarse un mundo sin pantallas.

El dispositivo -que mide 47,50 milímetros de largo y 44,50 milímetros de ancho- se controla por medio de la voz, gestos y toques en el panel táctil. La idea es que le puedas decir al Pin lo que querés hacer o saber, y sucederá automáticamente. Puede seguir instrucciones, responder preguntas, reproducir música y realizar llamadas, entre otras funciones.



AI Pin de Humane.

Wearables: los lanzamientos más recientes

Más recientemente, la feria tecnológica CES 2024 que se celebró en Las Vegas hasta el 12 de enero también dejó ver productos electrónicos portátiles que están por aterrizar en el mercado, como el primer anillo inteligente de Amazfit: el Helio Ring.

Con un diseño elegante y minimalista, el anillo de acero inoxidable luce una pantalla táctil de 1,18 pulgadas e incluye una variedad de prestaciones de seguimiento de la actividad física y la salud, como el seguimiento del ritmo cardíaco, el sueño y el estrés. Además, puede utilizarse para controlar dispositivos inteligentes, realizar pagos y acceder a información.

Helio Ring de Amazfit.

Si bien menos novedosos para el mercado, tampoco faltaron los relojes inteligentes en las presentaciones de la CES 2024. La tecnológica Garmin, por ejemplo, reveló su nueva línea Lily 2; especialmente diseñada para mujeres, ya que además de cumplir con las funciones de seguimiento de la actividad física, también proporciona información personalizada del ciclo menstrual.

A pesar de que los wearables todavía no superan la cuota de mercado de los productos no portátiles, la expectativa es alta para estos dispositivos y se espera que su producción continúe al alza, hasta alcanzar una valorización de u$s 171.66 mil millones para 2028 según reveló la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence.