El célebre empresario tecnológico Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, la firma propietaria de WhatsApp, anunció el fin de los smartphones y presentó su reemplazo definitivo, destinado a transformar nuestra interacción con la tecnología: las gafas inteligentes con realidad aumentada. Este avance fue el eje central del evento Meta Connect 2025, realizado en septiembre, donde se destacó el modelo más vanguardista de esta era, las Meta Ray-Ban Display.

Zuckerberg se expresó con firmeza acerca del futuro inminente sin teléfonos móviles. En repetidas ocasiones, ha manifestado que “en una década, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo“.

Según la opinión del propietario de WhatsApp, los teléfonos celulares son dispositivos que “son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales” y su evolución ha alcanzado un estancamiento. Su perspectiva es que las gafas inteligentes, al combinar pantalla, audio, cámara y conectividad en un diseño estético y ergonómico, sustituirán gradualmente a los smartphones en actividades cotidianas como comunicación, trabajo y entretenimiento.

Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo (foto: archivo).

Despídete de los celulares: así son las nuevas gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

Las nuevas gafas sorprenden a los analistas, pues constituyen un avance evolutivo mejor de lo esperado respecto a la generación anterior.

Las Meta Ray-Ban Display representan un salto evolutivo: integran una pantalla monocular de alta resolución, invisible para terceros, pero visible para el usuario, habilitando interfaces de realidad aumentada. Esto permite mostrar notificaciones, traducción en tiempo real, subtítulos y navegación sin necesidad de sacar el celular del bolsillo. El control se puede realizar por voz, gestos o mediante un accesorio Neural Band que lee impulsos musculares para maniobras intuitivas de la interfaz.

Zuckerberg subrayó que sus gafas simbolizan el “formato ideal para la superinteligencia personal“, un dispositivo que tiene la capacidad de ver, oír y hablar al usuario durante todo el día, generando información relevante en tiempo real. En el evento, enfatizó que esto abrirá posibilidades inéditas, desde desplegar múltiples pantallas virtuales en cualquier lugar hasta permitir jugar o comunicarse con fluidez y sin interrupciones.

Gafas inteligentes Meta: el futuro de la comunicación sin celulares

Aunque el sueño del "adiós al celular" se aproxima, las gafas todavía necesitan conectividad a un dispositivo base y ciertas funciones no son completamente autónomas, como realizar llamadas telefónicas directas.

El precio estipulado para las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares en Estados Unidos, con un lanzamiento inicial en establecimientos seleccionados y una expansión a otros mercados previsto para 2026.

Este dispositivo complementa otros lanzamientos de Meta en el ámbito de las gafas inteligentes y pulseras neurales, que buscan establecer un ecosistema coherente para facilitar esta transición.

No obstante, de acuerdo con Zuckerberg, es solo cuestión de tiempo para que esta tecnología se desarrolle y se convierta en estándar, revolucionando la manera en que vivimos y nos comunicamos.