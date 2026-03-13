El mercado de las cuentas remuneradas volvió a moverse con fuerza y una billetera virtual vinculada a un supermercado se quedó con el primer puesto del ranking de TNA (Tasa Nominal Anual) Se trata de Carrefour Banco, que volvió al primer lugar con TNA del 30%, superando a varias plataformas que venían compitiendo muy de cerca. Este cambio impacta directamente en los ahorristas que buscan resguardar sus pesos con liquidez inmediata, ya que los saldos diarios en billeteras y cuentas remuneradas se volvieron un terreno de fuerte competencia en los últimos años. La billetera virtual de Carrefour Banco no solo lidera por su tasa nominal, sino también por su amplio límite mensual, ya que permite remunerar hasta $4.161.600 por mes, un monto muy superior al de varios competidores. Este equilibrio entre tasa y tope mensual la posiciona como la opción más atractiva para quienes buscan rendir su dinero sin inmovilizarlo. Tomando únicamente productos con tasa garantizada, el nuevo orden del mercado quedó de la siguiente manera: La pelea por captar pesos de corto plazo volvió a un estado de tensión: billeteras virtuales, cuentas remuneradas y fondos money market ajustan semanalmente sus tasas para ganar terreno. En este contexto, la propuesta de Carrefour Banco se destaca por combinar rendimiento, límite y liquidez, tres factores determinantes para el ahorrista argentino actual.