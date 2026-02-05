El mercado de las billeteras virtuales y cuentas remuneradas volvió a moverse en febrero y dejó un cambio clave en la cima del ranking de rendimientos. Tras varios meses de liderazgo, Carrefour Banco cedió el primer puesto y una billetera digital que ajustó su propuesta y pasó a ofrecer la tasa más alta entre las alternativas de liquidez inmediata, se ubicó en lo más alto del podio. Desde diciembre, Fiwind paga una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%, lo que la posiciona como la billetera virtual que más rinde en febrero de 2026. Con ese porcentaje, supera a Carrefour Banco, que actualmente remunera los saldos al 31%, y también deja atrás a otras opciones populares como Belo, Naranja X y Ualá. El punto central de la propuesta de Fiwind está en su esquema de topes. La tasa máxima se aplica únicamente hasta un saldo de $ 750.000. Hasta ese monto, el rendimiento es pleno y con liquidez diaria. A partir de allí, los pesos adicionales pasan a generar interés a una tasa menor, del 21% TNA. Esto convierte a Fiwind en una alternativa especialmente atractiva para ahorristas con montos chicos o medianos, que priorizan disponibilidad inmediata y simplicidad operativa. Detrás de Fiwind aparece un grupo de alternativas ya consolidadas en el uso cotidiano, con tasas más moderadas pero, en algunos casos, menos límites. Entre las principales opciones del mercado se destacan: En un segundo escalón aparecen esquemas con condiciones especiales, como Ualá Plus, que permite acceder a tasas de hasta 26%, pero exige cumplir con consumos o movimientos previos dentro de la plataforma. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene un esquema de seguimiento sobre transferencias, acreditaciones, saldos y movimientos financieros que superan determinados umbrales. Cuando se exceden esos importes, bancos y billeteras virtuales están obligados a informar la operación, sin que eso implique automáticamente una infracción, pero sí un mayor nivel de control fiscal. En febrero de 2026, los límites vigentes son los siguientes: