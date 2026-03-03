En un contexto en el que más argentinos trabajan para el exterior y cobran en moneda extranjera o criptoactivos, la billetera KAST anunció su lanzamiento oficial en el país con la habilitación de rampa FIAT en pesos argentinos. KAST, una plataforma especializada en infraestructura y gestión de stablecoins a nivel global, permite recibir ingresos en más de 20 monedas -incluyendo dólares, euros y stablecoins- y convertirlos automáticamente en dólares digitales (USD, USDT o USDC). Desde allí, los usuarios pueden mantener sus ahorros en moneda dura y operar en pesos cuando lo necesiten, con una cotización competitiva y sin comisiones en la conversión inicial. La propuesta apunta especialmente a freelancers, profesionales independientes, gamers, desarrolladores y trabajadores remotos que hoy enfrentan fricciones para cobrar del exterior y administrar esos fondos en Argentina. Con KAST, los ingresos se acreditan en segundos y pueden mantenerse en dólares digitales o utilizarse localmente sin necesidad de recurrir a intermediarios. “En KAST creemos que la tecnología financiera debe ampliar la libertad económica de las personas. Argentina es un mercado clave porque existe una generación que cobra en dólares o stablecoins, pero vive y paga sus gastos en pesos. Nuestro objetivo es simplificar esa dinámica con una infraestructura segura, transparente y global”, afirmó Alejandro Estrin, Country Manager de KAST. La plataforma integra transferencias on-chain, envíos a cuentas bancarias en más de 125 países y conexiones directas con redes de pago internacionales, eliminando procesos complejos y ofreciendo visibilidad anticipada de tipo de cambio y costos. Además, permite abrir una cuenta en dólares para operar internacionalmente. “Kast es una plataforma global con un fuerte enfoque local. El lanzamiento de la rampa FIAT en pesos argentinos es un paso clave para que los usuarios puedan ahorrar y gestionar fondos en dólares o stablecoins y utilizar pesos cuando lo requieran, con una cotización realmente competitiva”, agregó Estrin. Desde la plataforma destacaron las siguientes características que pueden resultar favorables para los usuarios argentinos: Desde KAST explicaron que el lanzamiento de la rampa FIAT en pesos marca el inicio de una serie de desarrollos previstos para 2026, que incluirán nuevos beneficios y alianzas estratégicas locales.