En esta noticia Inteligencia artificial para la eficiencia

Desde San Juan, una iniciativa tecnológica busca enfrentar las ineficiencias estructurales del sistema de la salud en América Latina.

Se trata de Zonda, una healthtech creada por el sanjuanino Luciano Godoy junto a su socio Juan Martín Desimoni, que propone una solución para abordar el contexto actual de instituciones desfinanciadas, profesionales agotados y pacientes descontentos.

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 20% del gasto en salud se pierde por ineficiencias. En la región, el 30% de las hospitalizaciones podrían evitarse, el 25% de los tratamientos no son apropiados y hasta el 50% de las recetas carecen de justificación clínica. Esto impacta en los costos, limita el acceso de los pacientes y afecta la calidad de la atención.

Las causas están vinculadas a una infraestructura digital insuficiente, sistemas de control débiles y sobre todo a la fragmentación de la información, que genera silos de datos y obstaculiza una atención coordinada y segura.

Frente a este escenario, Zonda desarrolló un conjunto de herramientas orientadas a acercar tecnología especializada a las instituciones latinoamericanas del sector. Ofrece una plataforma de gestión para instituciones de salud, donde se pueden administrar pacientes, turnos, tratamientos y profesionales en un solo sistema de manera sencilla y dinámica.

Además, brindan una API robusta que integra software ya existente y permite que los datos se compartan de forma segura y estandarizada. De esta manera, las instituciones de salud pueden escalar su eficiencia e impacto sin tener que invertir demás ni reemplazar completamente sus sistemas actuales.

Así, Zonda promete una interoperabilidad real, considerada clave para reducir costos y mejorar la atención. De hecho, en estados Unidos, se estima que la implementación de tecnología interoperable podría generar un ahorro de casi 10% del gasto en salud en América Latina hacia 2030 (unos u$s 30 mil millones).

La plataforma aplica inteligencia artificial para interpretar grandes volúmenes de datos clínicos, generar alertas automáticas y crear perfiles dinámicos de salud, lo que permite reducir errores médicos hasta en un 30%, acortar los tiempos de diagnóstico en un 15% y liberar a los profesionales de hasta un 30% de tareas administrativas.

Zonda nació en el corazón de San Juan, como resultado de tres generaciones y más de 25 años de experiencia en gestión de salud dentro de una empresa familiar. Luciano, especializado en Finanzas y Datos, detectó que para impulsar el crecimiento necesitaba una herramienta que no existía: un sistema capaz de conectar todas las áreas de una organización con múltiples prestadores y amplia cobertura geográfica.

Luciano Godoy, uno de los fundadores de Zonda.

“La idea surgió de un problema real que vivimos en carne propia. Entendimos que la única manera de mejorar la gestión era integrar la información y tomar decisiones basadas en datos. Replicamos soluciones que ya se utilizaban en otros sectores, e incluso en salud en países desarrollados, y las adaptamos a la realidad del sistema de América Latina”, explicó Godoy.

Junto a Desimoni, Ingeniero en Sistemas con más de 10 años de experiencia, desarrollaron Zonda como un spin off que rápidamente se transformó en una healthtech con proyección regional.

En poco tiempo, Zonda ya procesó más de 600.000 registros clínicos y permitió a instituciones usuarias ahorrar hasta un 20% en costos operativos y disminuir un 40% los tiempos de espera de pacientes.

Hoy, Zonda está integrado por un equipo de economistas y programadores con experiencia en compañías internacionales como Amazon, Booking y Salesforce. Desde San Juan, la empresa proyecta expandirse a toda América Latina.