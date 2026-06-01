Mujeres en venture capital | Imagen creada con la IA de Gemini

El 25% de las startups tecnológicas en México son lideradas por mujeres, pero solo representan el 8% de los fundadores de las 100 scaleups mejor capitalizadas del país, revela el estudio de Endeavor Women in Entrepreneurship.

De las scaleups que incluso han alcanzado el estatus de unicornio, con valuaciones superiores a los u$s 1,000 millones de dólares, sólo hay un par en México con cofundadoras mujeres, tal es el caso de Loreanne García, cofundadora de Kavak, y Marlene Garayzar, cofundadora y CGO de la empresa financiera Stori.

La cifra de 25% de startups tecnológicas fundadas por mujeres en el país muestra una mejoría en la incursión de las mujeres en el ecosistema emprendedor de tecnología. Si se compara con el estudio Panorama del Venture Capital en Latinoamérica de Endeavor y Glisco Partners, en 2021, entonces sólo el 5% de las startups fundadas en la región había sido fundado solamente por mujeres.

En México, los equipos fundadores con puras mujeres capturan 4.5% del venture capital (VC). Entre las 100 scaleups mejor capitalizadas del país, los equipos de fundadores con puros hombres representan 81%, con ambos géneros 19%, y puras mujeres un 8%.

Esto se explica, en parte, por el hecho de que las mujeres representan solamente el 20% de los puestos ejecutivos en los 20 fondos de VC más activos en México, detalla el informe de Endeavor.

“El mundo de inversión y de VCs es un mundo masculino. Para mis cofundadores era más fácil sentir la conexión con los demás”, expresó Loreanne García, cofundadora de Kavak, quien fue uno de los casos de estudio.

No sólo hay disparidad en los fondos de VC, sino también al recibir capital de inversionistas ángeles. El estudio reveló que la mitad de los equipos de fundadores que solo tienen hombres reportan haber recibido financiamiento de inversionistas ángel, comparado con el 31% de equipos con ambos géneros.

Endeavor explica que varios factores contribuyen a esta disparidad. La inversión ángel funciona principalmente debido a relaciones y depende mucho de redes personales, referencias y confianza informal entre fundadores e inversionistas. Debido a que las redes de capital ángel todavía están dominadas por hombres, a los fundadores que se asemejan a inversionistas existentes o que ya transitan dentro de esos círculos sociales y profesionales puede serles más fácil tener acceso al capital ángel.

Un efecto multiplicador que está naciendo

Jimena Pardo, cofundadora de Hi Ventures, una de las pocas mujeres managing partner de un fondo de VC en México, aseguró en el estudio que “para que llegue una Carlos García (cofundador de Kavak) mujer, tienen que haber muchas antes que se atrevan a emprender; y de ahí vamos subiendo escalón por escalón. El primer paso es que ellas decidan: ‘voy a emprender’, entren al lab y digan: ‘esto quiero hacer’”.

El estudio de Endeavor muestra que durante el último año, 93% de las emprendedoras de alto impacto han ofrecido mentorías a otras mujeres, pero solo 43% de ellas han recibido mentoría, lo cual indica un desbalance en el valor de la mentoría dentro de las altas esferas del ecosistema de emprendimiento.

En este impulso de fundadoras a otras fundadoras, Loreanne García confesó:

“Sentí que, como fundadora y una de las pocas mujeres, el ecosistema esperaba que yo liderara el cambio, abriera puertas y lograra mayor equidad, lo cual se volvió una expectativa muy fuerte mientras construía una compañía desde cero. Hubo momentos en los que me sentía abrumada, porque apenas estaba tratando de mantener el elevador abierto para mí misma, mientras el ecosistema ya me exigía crear elevadores para todas”.

El impacto de los equipos mixtos

Frente a este contexto pareciera que las startups fundadas únicamente por hombres son las que reciben más capital, sin embargo, Endeavor mostró que las scaleups dirigidas sólo por hombres han levantado u$s 149 millones de dólares, mientras que los mixtos han levantado un promedio de u$s 269 millones por compañía.

Aunque actualmente 8 de cada 10 emprendedores hombres creen que la diversidad de género impacta positivamente el desempeño de sus empresas, sólo el 41% observa un impacto de los equipos fundadores mixtos para levantar más dinero en promedio.

Los tres beneficios más mencionados son cultura organizacional (88%), entendimiento del mercado (85%), y atracción de talento (78%).

Adolfo Babatz, fundador y CEO del unicornio de pagos digitales, Clip, aseguró en el prólogo del estudio que el 78% de los fundadores hombres en México ya reconoce que la diversidad de género mejora el desempeño de las empresas. “Esa parte de la conversación, aunque incompleta, ya está avanzando”.

Sin embargo, contrasta que “el mundo del capital no ha avanzado al mismo ritmo. Las mujeres ocupan apenas el 20% de los puestos ejecutivos en los 20 fondos de venture capital más activos del país, ninguno de esos fondos fue fundado por una mujer, y los equipos de puras fundadoras capturan el 4.5% del capital total. Ahí todavía vemos prácticas, redes y criterios de decisión que pertenecen a otra época”.

El 97% de las mujeres emprendedoras encuestadas por Endeavor reportaron que el ecosistema no apoya adecuadamente al éxito de las mujeres. Mientras que solo 59% de los hombres emprendedores reportaron lo mismo, revelando una brecha de percepción entre ambos géneros.

Las emprendedoras están divididas en sus opiniones cuando hablan sobre si han tenido menores oportunidades que sus colegas hombres; el 53% dice que sí ha tenido una situación menos favorable, aunque el 47% niega que así sea.