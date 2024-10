WhatsApp: estos celulares dejarán de ser compatibles a partir de noviembre

WhatsApp se encarga de actualizar en todo momento las herramientas y funciones de seguridad para proteger a los usuarios de cualquier ataque o imprevisto.

Sin embargo, las medidas que adopta Meta, compañía que lidera Mark Zuckerberg, requieren que los celulares de los internautas dispongan de los recursos necesarios para recibir el soporte adecuado .

Meta notificará a los usuarios sobre la incompatibilidad de sus celulares

Por ese motivo, algunos dispositivos Android y Apple sufrirán las consecuencias: dejarán de ser compatibles con la aplicación a partir del 1° de noviembre .

WhatsApp: qué celulares ya no serán compatibles en noviembre

"Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes ", precisaron desde la compañía.

Incluso, desde Meta remarcaron que se notificará a los usuarios sobre la incompatibilidad de sus celulares con la app . A partir de ello, los smartphones podrían quedar expuestos a amenazadas de seguridad o filtración de datos personales .

Algunos dispositivos Android y Apple ya no podrán utilizar la app

Android

Los dispositivos que cuenten Android 5.0 o una versión superior no tendrán inconvenientes y podrán utilizar con normalidad WhatsApp. En cambio, quienes tengan versiones posteriores en sus teléfonos Android, se quedarán sin soporte.

Por ejemplo, los celulares Samsung Galaxy Ace Plus y Galaxy Core son algunos de los equipos que ya no utilizarán el mensajero.

Apple

Los internautas que tengan dispositivos iPhone, cuya versión sea iOS 12 o aún más reciente , no tendrán problemas para utilizar la aplicación. No obstante, si tiene una versión posterior , no contará con los recursos suficientes para nuevas actualizaciones.

Ese es el caso del iPhone 5, iPhone 5C y iPhone 6S, celulares de la compañía que dirige Tim Cook, que ya no contarán con el servicio de WhatsApp.