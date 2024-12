La regla de las 5 horas que siguen Elon Musk y Bill Gates para tener éxito en la vida y los negocios

Los importantes logros de empresarios tecnológicos como Elon Musk, Bill Gates o Mark Zuckerberg generan la admiración de todos. De hecho, muchos se preguntan cuál es la fórmula secreta que utilizan para alcanzar el éxito en la vida personal y en los negocios.

Una buena respuesta ese interrogante se puede hallar en el libro "Rich Habits: The Daily Success Habits of Rich Individuals", de Thomas C. Corley, autor que analizó los hábitos y rutinas de Gates y otros empresarios reconocidos.

Los llamados "Rich Habits" son principios creados a través de años de investigación de los hábitos de los empresarios más destacados. "Estos simples principios transforman milagrosamente a cada individuo que entra en contacto con ellos. Al aplicarlos, estás literalmente siguiendo los pasos de los ricos", explica la reseña del libro.

Entre las claves fundamentales para el éxito que identificó Corley sobresale el aprendizaje constante. De hecho, la mayoría de las personalidades analizadas no dedican tiempo en el día a ver la televisión, pero sí a leer e instruirse.

La regla de las 5 horas de Bill Gates: cómo funciona

Multimillonarios como Elon Musk o Bill Gates utilizan lo que se denomina la "regla de las cinco horas". Se trata de dedicar una hora de tiempo cada día, durante cinco días de la semana, a un hábito útil de aprendizaje.

Leer, escribir, escuchar audiolibros o desarrollar alguna actividad cultural pueden ser algunas de las ideas en las que invertir ese tiempo. Gracias a esto, las personas pueden consolidar nuevos conocimientos, hábitos saludables y aprendizajes para la toma de decisiones a futuro.

Se sabe que Bill Gates, confundador de Microsoft, lee unos 50 libros cada año, mientas que Mark Zuckerberg, líder de Meta, lee, al menos, un libro cada dos semanas.

Magnates: Bill Gates y Elon Musk comparten la "técnica de las 5 horas" para lograr sus objetivos.

Por su parte, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, suele estudiar temas nuevos sobre ingeniería, para así especializarse y hacer mejor su trabajo, que requiere muchas habilidades técnicas.

Cómo aprovechar la técnica de las 5 horas de Bill Gates y Elon Musk

El famoso método de las 5 horas puede ser utilizado por cualquier persona que quiera llevar una vida más ordenada y alcanzar el éxito. Para hacerlo, hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Dar con el momento y sitio indicado

Es fundamental identificar cuál es el mejor momento del día para dedicar una hora de corrido para el aprendizaje de algo nuevo. Tiene que ser un horario conveniente y que se adapte fácilmente al resto de la rutina.

2. Perseverar para triunfar

La constancia es más que importante para cumplir de manera efectiva la regla de las 5 horas. Por eso, hay que respetar la hora de estudio cada día, de manera constante, hasta que se vuela un hábito. Y los 60 minutos deben ser aprovechados sin distracciones.

3. Organización y recordatorios

Para cumplir de manera adecuada con la regla de las 5 horas que lleva al éxito, es conveniente también programar actividades que obliguen a recordar y consolidar lo aprendido. Así, se evitará que la información se olvide rápidamente y el esfuerzo se dilapide.