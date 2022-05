Esta empresa de cripto regala u$s 4500 por confiar: cómo aprovechar la promoción

Los exchange de criptomonedas adoptan cada día más herramientas de inversión propias de las finanzas tradicionales, como son los fondos o la entrega de rendimientos por arriesgar de ciertos activos .

Una de ellas es Phemex, una fintech basada en Singapur que acaba de lanzar su evento Depósito Deslumbrante -en el cual se premia con un bono a los usuarios que tengan una colocación en Bitcoin y/o dólares-.

Según compartieron en un comunicado, los premios son de hasta u$s 4500 y requieren un depósito mínimo de u$s 10 que puede pagarse tanto en dólares como en Bitcoin .

Cómo es el nuevo concurso de Phemex

Para poder participar de esta entrega de bonos se debe realizar el depósito de Bitcoin y/o dólares en la plataforma entre el pasado 18 de mayo y 1 de junio , mientras que la entrega de los premios se dará el próximo 15 de junio.

El mínimo a depositar es de u$s 10 o 0,01 BTC y el techo se puso en u$s 80.000 o 2 BTC. Cabe recordar que se pueden conseguir un bono de hasta u$s 2250 por el depósito en dólares y otro del mismo valor por el depósito en Bitcoin, con el máximo puesto en u$s 4500 si se cumplen con ambos depósitos .

Además, los depósitos deben ser realizados en una cartera de spot de la plataforma y en el caso de los dólares es posible usar monedas estables como lo son Tether (USDT) .