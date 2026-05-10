La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 10 de mayo de 2026 en España es de 95.827,66 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,87%. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad. Esto sugiere que el mercado de criptomonedas está en ascenso, lo que podría atraer a más inversores, mientras que el euro se mantiene sólido en su valor. La evolución reciente de Bitcoin muestra un leve repunte semanal del 1.28%, señal de impulso a corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -24.28%, lo que implica una rentabilidad anual negativa para quienes mantuvieron la posición. Este contraste indica que, aunque hubo mejora reciente, la ganancia semanal no compensa el retroceso anual y el desempeño de fondo sigue siendo débil. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana es del 16.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 36.01%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.