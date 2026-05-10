Este domingo, 10 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,71 euros. El valor de apertura refleja una variación del 210,23874 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 3. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un interés creciente por parte de los inversores. Ripple (XRP) muestra una evolución mixta: en la última semana su cotización subió 3.6%, señal de un repunte de corto plazo, pero en el último año acumuló un -47.28%, reflejando una rentabilidad negativa en el periodo anual; así, la ganancia reciente no compensa las pérdidas de doce meses, evidenciando la volatilidad del activo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 26.61%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.