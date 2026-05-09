El dólar oficial hoy, sábado 9 de mayo, se ofrece a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación, mientas que el dólar blue cotiza a $ 1380 para la compra y $ 1400 para la venta. Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores. En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial. Las stablecoins que más se utilizan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros. Muchos ahorristas consideran que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles. El dólar cripto USDT cotiza este sábado 9 de mayo a $ 1481,51 en el popular exchange Binance, alrededor de las 9 hs. De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.420) y del dólar blue ($ 1.400). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.429 y el CCL a $ 1.490. Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.472 y los $ 1.518.