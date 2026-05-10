La cotización del Bitcoin Cash este domingo, 10 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 537,87 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,8% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un crecimiento continuo. Este aumento sugiere un renovado interés en el Bitcoin Cash como activo frente al euro. Bitcoin Cash presenta una leve caída semanal de -0.27% y un descenso anual de -15.53%, lo que refleja una tendencia bajista prolongada; en términos de rentabilidad, el rendimiento a 12 meses ha sido negativo para posiciones mantenidas, mientras que el ajuste semanal sugiere estabilidad relativa sin revertir la debilidad general. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 32.65%, que es menor que la volatilidad anual del 52.85%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.