El fin de los teléfonos celulares parece estar más cerca de lo que muchos imaginan y Elon Musk ya tiene el reemplazo. A través de su empresa Neuralink, el magnate apuesta a una tecnología que permitirá la conexión directa entre el cerebro humano y las computadoras. Musk aseguró que en el futuro los dispositivos físicos, como los smartphones, serán obsoletos. Mediante implantes neuronales, las personas podrán navegar por internet, enviar mensajes o controlar dispositivos únicamente con sus pensamientos, sin necesidad de pantallas ni interfaces externas. Elon Musk sorprendió al mundo con su predicción futurista. Su enfoque no es solo teórico, sino que Neuralink ya realizó ensayos exitosos, primero en animales y recientemente en humanos, como el caso de Noland Arbaugh, quien recibió el primer implante cerebral de la compañía. Gracias a esta innovadora interfaz cerebro-computadora, Arbaugh logró controlar una computadora solo con sus pensamientos, realizando actividades como escribir, navegar por internet e incluso jugar videojuegos. Musk sostiene que, en pocos años, estos implantes cerebrales serán lo suficientemente seguros y avanzados como para ser adoptados masivamente. De esta manera, la necesidad de cargar con un dispositivo físico como un celular desaparecería por completo. El chip implantado por Neuralink mide 23 milímetros de diámetro y 8 milímetros de grosor. Está equipado con 1.024 electrodos distribuidos en hilos ultrafinos que se insertan en áreas específicas del cerebro mediante un robot quirúrgico. Una vez instalado, el dispositivo detecta señales eléctricas generadas por los pensamientos motores y las convierte en comandos digitales que se transmiten de manera inalámbrica. Esto permite al usuario controlar dispositivos externos de forma natural y sin esfuerzo físico. Aunque todavía enfrenta desafíos técnicos y éticos, Musk se muestra confiado en que esta tecnología se convertirá en una extensión natural de la mente humana, revolucionando la manera en que las personas interactúan con el mundo digital. Así, la visión de Elon Musk prevé un futuro donde los celulares serán solo un recuerdo, y la conexión con la tecnología será tan inmediata y fluida como un pensamiento.