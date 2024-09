El consejo de Bill Gates para ser rico y exitoso: dónde empezar y cómo hacerlo

Bill Gates es una figura de gran influencia a nivel mundial, cuyas recomendaciones y consejos son siempre bienvenidos. Como co-fundador de Microsoft, este empresario revolucionó la forma en que los humanos interactúan con la tecnología y fue un pionero en el desarrollo del software para computadoras personales.

Su experiencia lo llevó a ser considerado como un referente de éxito empresarial y filantrópico . Ahora, el magnate compartió uno de sus secretos más valiosos para alcanzar el éxito por dónde empezaría si volviera a tener 20 años.

El consejo de Bill Gates para ser rico y exitoso a los 20 años

Hoy en día, los avances en la inteligencia artificial indican que el camino para el éxito se encuentra cada vez más vinculado al enfoque en la tecnología y la innovación . A medida que las empresas y organizaciones adoptan soluciones basadas en IA, se abren numerosas oportunidades en diversas industrias.

En diálogo con CNBC, Bill Gates confesó que, si tuviera que empezar de nuevo, se sumaría a la carrera de la inteligencia artificial con un startup "centrado en la IA" .

Si Bill Gates volviera a tener 20 años hoy, invertiría en la Inteligencia a Artificial. (Archivo)

Además, recomendó que, si pudiera obtener suficiente dinero, intentaría convertirse en un rival de grandes empresas como Google, Nvidia u Open AI . Si no es posible, trataría de buscar un nicho específico en el que la IA pudiera ser útil, y crecería con una baja competencia.

El 18 de septiembre, el magnate estrenará su docuserie en Netflix "What's Next? The Future With Bill Gates", para la cual tuvo que investigar la industria de la IA. Una de sus principales conclusiones fue que, para realmente destacar como una empresa chica, "tiene que elegir algo que vas a hacer de manera única" .

Según Bill Gates, el futuro está en la Inteligencia Artificial. (Archivo)

A pesar del éxito que enfocarse en esta industria traería, no se podría comparar con su logro con Microsoft. Es por esto que explica que "simplemente creer en la IA no es muy único. Así que tendría que desarrollar una visión única de cómo se diseñan los sistemas de IA, algo que otras personas no entendieron ".



Su consejo para los emprendedores consiste en reflexionar sobre cómo la IA puede optimizar un negocio o la vida cotidiana , ya sea mediante la automatización de tareas o al facilitar la generación de ideas estratégicas que tengan aplicaciones más extensas.

La inversión en la Inteligencia Artificial se encuentra en aumento

Según un informe de PitchBook, en lo que va del 2024, los inversores destinaron u$s 26.800 millones en 498 acuerdos de inteligencia artificial generativa. Además, en 2023, las empresas de IA recaudaron un total de 25.900 millones de dólares, un 200% más que en 2022. Para este año se espera que la cifra aumente.

De acuerdo con Forge Global, que sigue las transacciones en el mercado privado, el porcentaje de fondos recaudados para IA subió del 12% en 2023 al 27% este año . Además, la ronda de financiamiento promedio para las empresas de IA es un 140% más grande que el año pasado. Por otro lado, las empresas que no se dedican a la IA experimentaron un aumento del 10% en sus rondas de financiamiento.