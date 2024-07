Economía del Conocimiento: Argentina podría exportar u$s 9.000 millones este año

En medio de una economía necesitada del ingreso de dólares, la Economía del Conocimiento se postula como un sector capaz de facilitar le llegada de hasta 9.000 millones de dólares este año.

Así lo indican las proyecciones de Argencon, la entidad que nuclea en el país a las empresas prestadoras de servicios de la Economía del Conocimiento. Eso implicaría un incremento del 10% en las exportaciones del sector frente a los u$s 8.104 millones exportados durante 2023.

En este contexto, el Consejo Federal de Economía del Conocimiento (CONFEC) prevé que es posible la creación de hasta 14.000 nuevos puestos de trabajo bien remunerados.

Las empresas IT, claves para las exportaciones

La industria IT no es la única dentro del panorama de la Economía del Conocimiento, pero juega un rol preponderante en las exportaciones.

"Como industria del software, estamos dentro de los servicios basados en el conocimiento, siendo el tercer exportador del país", dijo Pablo Fiuza, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), en una entrevista con El Cronista.

"En los últimos años, la industria experimentó en el país un crecimiento significativo a pesar del contexto económico y tecnológico cambiante, que ha sido impulsado por una combinación de talento local, costos competitivos y una creciente demanda global de servicios de software", detalló Fiuza.

Y agregó: "Nuestra industria ha generado empleo y crecido en exportaciones y cantidad de empresas. Argentina, especialmente, ha sido un semillero de innovación y emprendimiento, con numerosas startups y empresas emergentes que han surgido en los últimos años, las cuales no solo generan empleo, sino que también contribuyen al crecimiento económico".

La industria del software, uno de los pilares de la Economía del Conocimiento en la Argentina.

El presidente de CESSI también explicó que la industria del software se encuentra en crecimiento y este año se prevé sumar entre 6.000 y 8.000 puestos de trabajo. Asimismo, se espera que, para este año, las exportaciones de servicios IT lleguen casi los u$s 3.000 millones. "El año pasado, la industria IT representó casi el 32% de las exportaciones de los servicios basados en el conocimiento y el 2,7% del total de las ventas al exterior en la Argentina. Son más de 5.500 las empresas que componen nuestro ecosistema", precisó.

Potencial para crecer

Argentina es el país de la región con mayor cantidad de startups tecnológicas innovadoras, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y concentra el 30% de las empresas de América Latina y el Caribe.

La capacidad de generar nuevas empresas y proyectos es una parte central para el despliegue que se anticipa y el crecimiento de las exportaciones.

"Nacimos en un garage de Rosario y hoy damos servicio a más de 900 clientes en Argentina y en Latam. Empleamos a 150 personas y hemos desarrollado un modelo de negocio competitivo que ofrece soluciones en software en logística de distribución para gigantes como Nestlé, Mondelez, AB InBev y Danone. Pensamos soluciones creativas que resuelvan necesidades tanto de forma local como internacional", afirmó Elvio Cescato, founder y CEO de Nextbyn, una scale up especializada en software de distribución de consumo masivo.

En tanto, Ramiro Raposo, VP of Growth de Bitwage, plataforma de pago de honorarios en criptomonedas y dólares digitales, dio cuenta del auge: "En 2023, duplicamos los registros de usuarios argentinos, pero también creció la cantidad de empresas que usan nuestros servicios para pagar a sus colaboradores. El segmento de profesionales en tecnología empujó a cambiar el paradigma y fueron los primeros en animarse a ofrecer sus servicios al exterior, donde es muy valorado y requerido este tipo de talento. En este sentido, hay una oportunidad enorme para que Argentina se convierta en un polo desarrollador de tecnología".