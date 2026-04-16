En los últimos años, el mercado de celulares cambió de manera profunda. Las marcas chinas ganaron terreno y, de a poco, fueron desplazando a las grandes compañías tecnológicas tradicionales gracias a sus precios bajos y prestaciones suficientes para el uso diario. Una de las firmas que mejor capitalizó esa tendencia fue Xiaomi, reconocida por ofrecer equipos con buena tecnología a valores competitivos. Sin embargo, un nuevo ranking de los celulares más baratos del mercado, basado en las ventas registradas en Mercado Libre, mostró que otra marca logró destronarla y quedarse con el primer puesto. El Samsung Galaxy A06 se posiciona actualmente como uno de los celulares más baratos del mercado, con un precio de $ 183.999, lo que lo ubica por debajo de la barrera de los $ 200.000. Se trata de un modelo pensado para quienes buscan un dispositivo confiable para el uso diario, con respaldo de marca y buen soporte técnico. Sus principales características incluyen: Más allá de que ofrece menos memoria que algunos competidores chinos, el Galaxy A06 se apoya en la confianza que genera Samsung, su amplia red de servicio técnico en todo el país y la posibilidad de acceder al Plan Canje, que permite abaratar aún más el precio entregando un equipo usado como parte de pago. Según los datos de ventas relevados en Mercado Libre Argentina al 16 de abril de 2026, estos son los tres celulares más baratos y demandados del momento: