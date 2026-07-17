Disponer siempre de una conexión a una Wi-Fi es fundamental para disfrutar de un acceso veloz y constante a Internet. A pesar de que la mayoría de los propietarios de teléfonos móviles cuentan con datos móviles, no siempre poseen una señal adecuada.

En efecto, la conectividad Wi-Fi permite realizar descargas de archivos y videos pesados sin consumir la cuota mensual de datos móviles. Adicionalmente, esta tecnología es menos demandante en términos de consumo energético, lo que coopera en la prolongación de la duración de la batería del dispositivo móvil.

Ahora bien, ante la necesidad de conectarse a una red Wi-Fi sin conocer la contraseña, los usuarios deben enfrentar esta situación con frecuencia. Existen diversas soluciones que se presentarán a continuación.

Conexión Wi‑Fi en tu móvil: cómo acceder mediante un código QR

Una notable cantidad de los módems y routers modernos incorpora un código QR que contiene el nombre de la red inalámbrica junto con su contraseña correspondiente. Este código puede hallarse impreso en la parte frontal del dispositivo o, de manera más habitual, en su zona inferior.

Al escanear el código QR con la cámara del dispositivo móvil, el sistema pedirá al usuario confirmación para establecer la conexión a la red. Con una simple aceptación, se podrá disfrutar del Wi-Fi. Es fundamental tener en cuenta que este método se vuelve ineficaz si el propietario del router ha decidido modificar la contraseña manualmente y no ha generado un nuevo código QR.

Facilitar conexión Wi-Fi a través de código QR

En caso de que otra persona ya esté conectada a la red Wi-Fi deseada, bastará con que esta comparta un código QR para facilitar una conexión rápida.

Para obtener el código, es indispensable acceder a Configuración en el dispositivo Android y, posteriormente, dirigirse a la sección Wi-Fi. En este apartado, se podrá seleccionar la red a la que se encuentra vinculado. A continuación, se mostrará una pantalla con los detalles de la conexión, donde igualmente será posible observar un botón Compartir. Solo será necesario presionarlo para visualizar el código QR que permitirá ingresar de forma ágil a la red.

Establece conexiones sin contraseñas con el botón WPS de tu router

La mayoría de los routers lanzados desde 2007 poseen un botón denominado WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite establecer conexiones sin necesidad de utilizar una contraseña.

Para aprovechar esta tecnología, es fundamental acceder a la configuración de “Redes e Internet” en el dispositivo móvil. En esta sección, es necesario buscar la opción "Wi-Fi" e ingresar a los “Ajustes avanzados”, donde se podrá seleccionar "Botón WPS“.

Una vez completada la acción mencionada anteriormente en el teléfono, debe dirigirse al router y presionar el botón físico WPS (en algunas ocasiones, se requiere mantenerlo presionado durante varios segundos). De esta manera, los dispositivos se vincularán sin demoras y la conexión se establecerá sin contratiempos.

Tecnología Wi‑Fi de última generación: conexiones más rápidas y seguras.

Una actualización reciente en la tecnología de conectividad Wi-Fi ha permitido a los usuarios disfrutar de redes más seguras y veloces. Los modelos más actuales de routers incluyen características avanzadas que optimizan la transmisión de datos, proporcionando opciones adicionales para conectarse sin la necesidad de recordar contraseñas complejas.

Asimismo, la utilización de aplicaciones móviles ha simplificado la gestión de redes inalámbricas. Los usuarios ahora pueden escanear códigos QR y compartir conexiones de manera eficiente, eliminando la necesidad de ingresar contraseñas manualmente. Estas innovaciones están redefiniendo la manera en que los dispositivos se conectan a Internet, mejorando considerablemente la experiencia del usuario.

Opciones y aplicaciones para conectarse a Wi-Fi fácilmente

Disponer de opciones para conectarse a Wi-Fi se torna cada vez más relevante, especialmente en lugares públicos como cafeterías y aeropuertos. Muchas de estas ubicaciones ofrecen acceso gratuito, pero a menudo, los usuarios deben registrarse o aceptar términos.

Sin embargo, emergen nuevas aplicaciones que facilitan la conexión a redes Wi-Fi disponibles, simplificando el proceso y minimizando dificultades.

Por otro lado, el uso de aplicaciones de gestión de contraseñas permite a los usuarios almacenar y compartir de manera segura las claves de sus redes Wi-Fi. Esta práctica no solo mejora el acceso, sino que también brinda mayor seguridad al evitar contraseñas débiles. Con el avance de la tecnología, gestionar y acceder a redes Wi-Fi se transforma en una tarea más accesible y eficiente.