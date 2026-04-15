La marca Samsung mantiene en la Argentina un Plan Canje de televisores que facilita a los usuarios la compra y renovación de dispositivos como Smart TVs, tablets, celulares y otros equipos tecnológicos. Con esta promoción, los usuarios pueden entregar su televisor usado como parte de pago y acceder a un TV Samsung nuevo al instante, con un ahorro importante según el modelo elegido. Quienes deseen realizar un canje de Smart TV deberán comenzar la gestión de compra mediante la tienda online de Samsung Argentina (https://shop.samsung.com/ar/) y seguir los siguientes pasos: Para que un televisor sirva para entregar en parte de pago, tiene que cumplir una condición: el mismo deberá funcionar correctamente. En concreto, Samsung estipula que deberá, al menos, encender y apagar. Algunos modelos son aptos para el canje incluso si la pantalla está rota. Sin embargo, el estado del equipo será evaluado por el asesor de Samsung que esté tomando el plan canje. Samsung advierte que, si el estado no coincide con lo declarado en la web, el beneficio económico puede ser menor. Asimismo, hay que tener en cuenta que Samsung toma para el canje televisores de una multitud de fabricantes, no solo los de su propia marca.