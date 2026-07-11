Notar una repentina baja en la velocidad del WiFi suele ser una señal de alarma. Aunque muchos usuarios atribuyen los problemas de conectividad a fallas del proveedor, la realidad es que las redes domésticas mal protegidas suelen convertirse en el blanco perfecto para vecinos o intrusos cibernéticos.
Detectar si alguien está colgado de tu señal no solo es fundamental para recuperar los megas perdidos, sino también para proteger tus datos personales, contraseñas e intimidad digital. Afortunadamente, auditar el estado de tu red es un proceso rápido que podés resolver en pocos minutos.
La forma más directa, confiable y precisa de saber cuántos equipos están consumiendo tu ancho de banda es revisar el panel interno de tu módem. Los pasos son universales:
- Ingresá la IP en el navegador: Desde una computadora o celular conectado a la red, escribí en la barra de direcciones las IPs de acceso más comunes: 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1.
- Buscá la lista de clientes: Una vez dentro del menú, localizá pestañas con nombres como “Dispositivos conectados”, “Lista de clientes DHCP” o “Mapa de red”. Allí verás en tiempo real teléfonos, Smart TVs, consolas y computadoras asociadas, identificadas por su dirección IP o dirección MAC.
Tip: Si contás con routers avanzados o sistemas WiFi Mesh de marcas como TP-Link Deco o Google WiFi, no necesitás el navegador; podés verificar la lista de intrusos directamente desde la aplicación oficial del fabricante en tu celular.
Aplicaciones y herramientas gratuitas de escaneo rápido
Si navegar los menús del router te resulta complejo, existen herramientas gratuitas de ciberseguridad que automatizan el mapeo de red con un solo clic:
- Fing (Android / iOS / PC): Es la aplicación móvil más popular del mercado. Escanea el WiFi en segundos y te muestra el fabricante, el modelo (por ejemplo, Samsung Galaxy o Apple iPad) y el tipo de dispositivo que está conectado.
- Wireless Network Watcher (Windows): Un software de escritorio sumamente ligero. Se ejecuta de inmediato, analiza el tráfico local e incluye alertas sonoras cada vez que un dispositivo nuevo e inesperado intenta colgarse a la red.
- Who’s on My WiFi: Una herramienta visual excelente para marcar y etiquetar tus propios equipos de confianza y recibir notificaciones ante accesos no identificados.
Qué hacer si detectás un dispositivo intruso
Si al revisar los nombres o las direcciones MAC ves un equipo desconocido (y ya descartaste electrodomésticos inteligentes o asistentes de voz de tu hogar), debés actuar de inmediato para blindar la red:
- Cambiar la contraseña del WiFi: Es el paso prioritario. Configurá una clave robusta que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (
#,
$,
%), evitando datos obvios como fechas de nacimiento.
- Actualizar el tipo de cifrado: Asegurate de que la seguridad de tu router esté configurada bajo los protocolos WPA2 o el moderno WPA3. Evitá por completo el protocolo obsoleto WEP.
- Modificar el SSID (Nombre de la red): Cambiá el nombre que viene de fábrica por uno neutro. Dejar el nombre original le da pistas a un atacante sobre la marca y modelo de tu módem, facilitando la búsqueda de vulnerabilidades conocida