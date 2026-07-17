El segmento de los smartphones premium continúa evolucionando y ya no compite únicamente por ofrecer mejores cámaras o procesadores más potentes. A medida que los usuarios pasan más horas frente a la pantalla, la experiencia de uso y el bienestar digital comenzaron a ganar protagonismo, impulsando el desarrollo de tecnologías que buscan reducir la fatiga visual sin resignar calidad de imagen.

En ese contexto, las marcas apuestan por diferenciarse con propuestas que combinan rendimiento, diseño y funciones orientadas al confort. La tendencia responde a una demanda creciente de dispositivos capaces de acompañar largas jornadas de trabajo, estudio o entretenimiento sin comprometer la experiencia del usuario.

La salud visual se convierte en un diferencial de los celulares premium

El uso intensivo del smartphone hizo que el cuidado de la vista se transforme en un aspecto cada vez más valorado al momento de elegir un nuevo equipo. Tecnologías que reducen el cansancio ocular y ofrecen una visualización más natural comienzan a abrirse camino en un mercado donde, hasta hace poco, la atención estaba puesta casi exclusivamente en el rendimiento.

Esta evolución refleja un cambio en las prioridades de los consumidores, que buscan dispositivos preparados para el uso diario sin resignar comodidad. En un escenario cada vez más competitivo, la innovación también pasa por mejorar la forma en que las personas interactúan con la pantalla.

Foto: TCL

Pantallas más grandes y una experiencia pensada para el uso diario

Otra de las tendencias que gana fuerza es la incorporación de pantallas de gran tamaño y alta resolución, capaces de ofrecer una experiencia más inmersiva tanto para la productividad como para el consumo de contenido multimedia. Estos avances permiten trabajar, leer, estudiar o disfrutar de series y videojuegos con mayor comodidad.

Al mismo tiempo, los fabricantes buscan equilibrar estas prestaciones con diseños livianos y tecnologías que acompañen el uso prolongado, una combinación que se volvió clave dentro del segmento premium.

Tecnología pensada para una experiencia visual más confortable

En este escenario, TCL busca diferenciarse con el TCL 70 NXTPAPER, un smartphone que incorpora la tecnología NXTPAPER, desarrollada para ofrecer una experiencia visual más confortable sin resignar calidad de imagen. El equipo cuenta con una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, pensada para combinar productividad y entretenimiento, y apunta a usuarios que priorizan tanto el rendimiento como el bienestar durante el uso cotidiano.

Con esta propuesta, la compañía amplía su presencia en el segmento premium con un dispositivo que pone el foco en un aspecto cada vez más valorado por los consumidores: una experiencia de uso que combine innovación, funcionalidad y cuidado de la salud visual.