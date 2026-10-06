Claro y Oracle anunciaron una alianza para ofrecer en la Argentina servicios de nube e inteligencia artificial operados localmente. Con tecnología Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Claro busca atender a organizaciones que requieren escalar sus operaciones digitales sin que los datos salgan del país, y lo hará desde su centro de datos en Buenos Aires.

Según IDC (2025), el mercado argentino de infraestructura cloud y servicios asociados al que apunta la alianza asciende a u$s 1700 millones. La oferta estará disponible a partir de diciembre de este año.

Claro pone la infraestructura local y Oracle: más de 200 servicios de nube

Oracle Alloy es una plataforma de infraestructura en la nube que permite a los socios de Oracle convertirse en proveedores de servicios cloud. Con ella, Claro ofrecerá acceso a más de 200 servicios de la nube de Oracle (OCI), entre ellos los de inteligencia artificial, operados desde el país.

Sofía Guidotti, VP & General Manager de Oracle Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, dice durante una charla con El Cronista que “la tecnología de punta que está en el mundo hoy la tenemos en Argentina”, de la mano de las dos empresas.

El centro de datos que alojará la nube está en la Ciudad de Buenos Aires y Claro ya levanta otro en el AMBA. “Estamos construyendo ya el segundo”, dice en la entrevista Julio Porras Zadik, CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay. Según el comunicado, la nube apunta a organizaciones de gobierno, servicios financieros, salud, energía y retail, a las que ofrecerá la infraestructura segura y resiliente necesaria para gestionar datos críticos, garantizar la continuidad del negocio y desarrollar nuevas soluciones digitales. Porras Zadik suma a las grandes empresas, a los sectores industriales y al petróleo y gas, y menciona también al sector público “en los tres niveles”.

Julio Porras Zadik, CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, y Sofía Guidotti, VP & General Manager de Oracle Argentina. Gentileza Claro y Oracle

Datos en territorio argentino y pymes sin grandes contratos: los argumentos de las compañías

“El dato hoy viene a ser lo más valioso que tiene una empresa” , afirma Porras Zadik, y plantea las preguntas que se hacen las compañías: “¿Dónde tengo ese dato? ¿Cómo lo cuido? Lo quiero tener en el territorio argentino”. En el comunicado, el ejecutivo sostiene que el acuerdo con Oracle “nos permite ofrecer una propuesta de nube operada en Argentina que combina innovación, control, cercanía y soberanía de los datos”.

Guidotti coincide: “vos querés como empresa que tus datos estén en el país bajo las leyes del país”. A eso, le suma la latencia y la seguridad. Sobre la primera, pone el ejemplo del trading, donde “la latencia en milisegundos te cambia el precio de compra venta de una acción”. Desde una empresa que, según recuerda, nació como una empresa de datos y de seguridad, dice que “el valor de los datos hoy es algo que nunca tuvimos en el pasado”.

Para Porras Zadik, las empresas chicas son “el gran disparador del crecimiento”, porque con la nube “cambia incluso la forma de contratar, es más barato y es plug and play”. Guidotti sostiene que “la nube empezó a democratizar el acceso a la tecnología” y que “hoy no necesitás atarte a un contrato millonario” para usarla. Los ejecutivos admiten, sin embargo, que persiste una brecha de educación y de acompañamiento para que las empresas chicas migren.

Sobre el ritmo de adopción, Porras Zadik cuenta que estudiaron el caso de la adopción del 4G en el país -hace poco más de una década- y que descubrieron “un consumidor mucho más sofisticado del resto de Latinoamérica” y que “la densidad de talento en la Argentina es una densidad alta”. Guidotti, por su parte, advierte que la tecnología no alcanza si no se sabe “para qué la vas a usar, cómo la vas a usar y qué impacto vas a tener”, y dice que dedica el 90% de su tiempo a hablar de transformación cultural.