Neltume Ports presentó este miércoles a empresarios y actores del sector portuario su ambicioso plan para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT), una nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo que demandaría una inversión de 900 millones de dólares. La iniciativa fue detallada en un conversatorio que contó con la participación del presidente de la empresa y expertos como el economista Ignacio Munyo y el diplomático Leonardo Couto.

El proyecto ya fue formalmente presentado al gobierno y se encuentra en etapa de análisis y evaluación por parte del Poder Ejecutivo, según indicaron los representantes de la firma. La propuesta prevé crear 38 hectáreas ganadas al mar con infraestructura y accesos propios que se sumarían a la capacidad existente en la terminal marítima de la capital, con una capacidad operativa estimada en 1,15 millones de TEUs al año.

En detalle, la iniciativa contempla 920 metros de línea de atraque —800 metros de muelle oceánico y 120 destinados a barcazas—, un patio de acopio de 24 hectáreas y la posibilidad de recibir buques de hasta 366 metros. Además, se proyecta la instalación de equipos de última generación, accesos independientes y una conexión ferroviaria que busca integrar mejor al puerto con la red logística interior.

Otro punto destacado es el dragado previsto a 14 metros, con una estructura preparada para una futura profundización hasta 17 metros, lo que permitiría atraer naves de mayor calado y ampliar las opciones para navieras, exportadores e importadores. Munyo subrayó la importancia de la obra para la competitividad del país y cuestionó la insistencia en proyectos alternativos de puerto de aguas profundas en Rocha frente a la inversión anunciada para Montevideo.

La empresa señaló que, durante el período de obra, se generarían aproximadamente 1.800 puestos de trabajo, además de empleos directos e indirectos vinculados a la operación una vez finalizada la terminal. Neltume Ports defendió que la infraestructura puede convertir a Montevideo en un hub logístico para Argentina, Brasil y Paraguay, captando nuevos flujos de carga regional y posicionando a Uruguay como un nodo estratégico en el comercio marítimo del Cono Sur.