HIF Global reiteró que avanza en la formulación del acuerdo de inversión con el Poder Ejecutivo para construir en un predio de Ancap, al norte de Paysandú, una planta de hidrógeno verde acompañada por parques de generación fotovoltaica y eólica.

La empresa señaló que los estudios técnicos y ambientales de ambos parques están en curso conforme a la legislación uruguaya y que la inversión total prevista asciende a 6.000 millones de dólares: 4.000 millones para la planta de combustibles y 2.000 millones para la infraestructura renovable.

Según la compañía, la etapa de construcción alcanzará un pico de 3.200 puestos de trabajo, mientras que la operación generará alrededor de 300 empleos directos y 300 indirectos. HIF defendió además que la cancelación de un proyecto de amoníaco en el sur de Chile no afecta el futuro de HIF Paysandú, pues —aseguró— el amoníaco verde y los eCombustibles atienden a mercados distintos; la empresa agregó que ya cuenta con acuerdos de suministro con compradores europeos y está activa en Asia con socios japoneses.

La firma recordó que la decisión final de inversión se adoptará una vez concluidos los estudios, obtenidos los permisos y cerrado el financiamiento, y señaló que la planta de Paysandú se sumará a su proyecto Haru Oni en Magallanes, Chile, en su estrategia de producción de combustibles de origen renovable.